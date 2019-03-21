En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿ERES JURADO DE VOTACIÓN?
DUEÑOS DE TOBOGÁN EXTREMO HABLAN
ELECCIONES 8 DE MARZO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / David Bisbal

David Bisbal

  • David Bisbal habla de la perdida de su padre
    David Bisbal está de luto tras dolorosa pérdida familiar: “Seguirás siendo un luchador”
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    David Bisbal está de luto tras dolorosa pérdida familiar: “Seguirás siendo un luchador”

    El artista enfrenta un duro momento tras una reciente pérdida familiar. Conoce los detalles y los mensajes que hay al respecto.

  • natti natasha.jpg
    Natti Natasha
    / Foto: AFP
    Música

    Latin AMAs: Natti Natasha, Pitbull, Wisin y David Bisbal actuarán en la ceremonia

    Las nominaciones a estos premios se basan en la transmisión, las ventas, las giras e incluso los datos de interacciones en las redes sociales.

  • Los videos musicales más vistos en YouTube durante el 2020.jpg
    Los videos musicales más vistos en YouTube durante el 2020-
    Foto: AFP
    Música

    ¿Cuáles fueron los videos musicales más vistos en YouTube durante el 2020?

    Por supuesto, artistas colombianos lograron ganar millones de reproducciones con sus videos. Entre ellos, J Balvin y Maluma.

  • 15158_Foto: Película La laguna azul / Instagram @DavidBisbal
    Foto: Película La laguna azul / Instagram @DavidBisbal
    Foto: Película La laguna azul / Instagram @DavidBisbal
    Farándula

    ¡Wow! Comparan a DAVID BISBAL con el protagonista de la película La laguna azul

    El cantante publicó un recuerdo en su cuenta de Instagram.

  • 11654_La Kalle. Amparo Grisales se eriza hasta la cola / Foto: captura de video
    La Kalle. Amparo Grisales se eriza hasta la cola / Foto: captura de video
    La Kalle. Amparo Grisales se eriza hasta la cola / Foto: captura de video
    Música

    El participante que logró que Amparo Grisales se ERIZARA hasta la cola

    La actriz no le importó tener un vestido escotado hasta la espalda e hizo la demostración.

  • 4169_La Kalle - Bisbal y Crhistian Nodal Foto Instagram
    La Kalle - Bisbal y Crhistian Nodal Foto Instagram
    Jenny Angelica Cupajita Gomez
    Música

    Video: Christian Nodal estrena CANCIÓN con David Bisbal

    A pocos días de su lanzamiento el video suma 2.397.746 visualizaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad