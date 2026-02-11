David Bisbal está de luto tras dolorosa pérdida familiar: “Seguirás siendo un luchador”

El mundo del deporte se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, quien terminó perdiendo la vida este martes 10 de febrero de 2026, a sus 84 años, el que fuera un referente del boxeo nacional e internacional partió en su natal Almería, donde se conoció que perdió la vida rodeado de su familia.

Se conoció que esta noticia fue confirmada por el propio David Bisbal a través de sus redes sociales, esto donde compartió un mensaje emotivo, en el cual decidió acompañarlo con fotografías antiguas de su padre en sus años de juventud sobre el ring.

Puedes leer: Koral Costa habla sin tapujo sobre verdadera orientación de Omar Murillo y la suya



“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió el cantante español. En el cual se mostró que cada instante que logró compartir con su familiar mostrando la disciplina y esfuerzo en la vida.



¿Quién fue el padre de David Bisbal?

El papá de David Bisbal, José Carrillo construyó toda su propia historia de éxito en el boxeo, quien nació en Almería, y fue el primer púgil de esa ciudad en proclamarse campeón de España, un título que conquistó en siete ocasiones. Tanto es así que durante las décadas de 1960 y 1970, estuvo en la categoría de peso gallo.

Puedes leer: Momento incómodo en pleno Carnaval: hombre intentó besar a la Reina sin permiso

José logró formar una familia junto a su esposa, María Ferre con tres hijos: José María, María del Mar y David. Sin embargo, se conoció que este fue diagnosticado con Alzhéimer, enfermedad que provocó un deterioro neurodegenerativo progresivo que afectó gravemente su memoria y capacidad cognitiva.

Publicidad

Tanto es así que llegó incluso a no reconocer a sus propios familiares, un proceso que David Bisbal compartió en sus redes sociales. "A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones", manifestaba en sus perfil antes de que este perdiera la vida.

Publicidad

Tras conocerse el deceso, diversas personalidades de la música han expresado su apoyo a la familia Bisbal. Figuras como Alejandro Sanz y Evaluna Montaner enviaron mensajes de solidaridad al artista, quien actualmente se mantiene en la intimidad despidiendo al hombre que le enseñó a pelear cada batalla con valentía.

Mira también: Pidió perdón con “Bájale” de Eden Muñoz… y lo bajaron del bus