La Kalle  / Grecia

Grecia

  • joven se atragantó con una hamburguesa
    Joven intento tragar una hamburguesa entera y terminó mal
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Internacional

    Quiso hacerse el gracioso y todo salió mal al atragantarse con una hamburguesa entera

    Lo que empezó como una comida y un juego común entre amigos, en cuestión de segundos terminó en cuidados intensivos y en la espera de un milagro para salvarlo.

  • Fernando Botero, pintor
    Fernando Botero, pintor
    /Foto: AFP
    Noticias

    Fallece Sophia Vari, la artista y esposa de Fernando Botero

    La mujer falleció luego de una larga lucha en contra de presunto cáncer de ovario.

  • James Rodríguez, futbolista colombiano
    James Rodríguez, futbolista colombiano
    /Foto: AFP
    Deportes

    Sorpresivo anuncio de James Rodríguez confirmando su salida de Olympiacos: “Le deseo lo mejor”

    Sin completar una temporada, el futbolista colombiano se despidió del club, al que llegó hace apenas unos meses.

  • Colision de trenes en Grecia
    Colision de trenes en Grecia
    /Foto: Imagen referencial Getty Images
    Noticias

    Luto en Grecia: dos trenes chocan y dejan 43 muertos

    Tras los hechos, el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, Kostas Ajileas Karamanlís, anunció su retiro del cargo.

  • James Rodriguez
    Captura de pantalla: Instagram
    Deportes

    James Rodríguez jugaría en el Olympiacos de Grecia

    Según varios medios de comunicación, el deportista ya está en Atenas para realizar los exámenes médicos y firmar lo que resta de la temporada.

  • GREECE-ART-PICASSO-JUSTICE
    This handout photograph taken and released by the Greek Culture Ministry on June 29, 2021 shows a recovered painting of Picasso titled "Head of a Woman" flanked by a painting by Dutch painter Piet Mondrian, in Athens. - Greece on June 29, 2021 said it had recovered a Picasso painting personally donated by the Spanish master to the Greek people, almost a decade after it was stolen alongside two other artworks in an audacious heist at the National Gallery. (Photo by Handout / Greek Culture Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
    HANDOUT/AFP
    Virales

    Video: Policías encontraron cuadro de Picasso robado y lo dejaron caer en plena rueda de prensa

    Los policías han recibido burlas luego de que se viralizara el video en el que la lujosa pieza artística de Picasso cae al piso.

  • Incendio referencia
    Niño muere en un incendio
    / Foto: Pixabay
    Noticias

    Niño muere en un incendio de refugiados en Grecia

    El niño ya no respiraba cuando los bomberos llegaron al campamento.

  • 24711_Niña fue rescatada tras navegar a la deriva en el mar // FOTO: Fotocaptura instagram
    ¿Cómo llegó tan lejos? Niña fue rescatada tras navegar a la deriva en un flotador de unicornio
    Niña fue rescatada tras navegar a la deriva en el mar // FOTO: Fotocaptura instagram
    Virales

    ¿Cómo llegó tan lejos? Niña fue rescatada tras navegar a la deriva en un flotador de unicornio

    La pequeña fue vista en medio del océano por los tripulantes de un barco.

  • 14754_La Kalle - Maquina de cannabis - Foto: Getty Images
    La Kalle - Maquina de cannabis - Foto: Getty Images
    UrosPoteko/Getty Images/iStockphoto
    Virales

    Primera máquina DISTRIBUIDORA de cannabis instalada en Grecia

    Cualquier persona interesada podrá comprar su cannabis

  • 12131_La Kalle. Telaraña cubre playa de Grecia / Foto: AFP
    La Kalle. Telaraña cubre playa de Grecia / Foto: AFP
    La Kalle. Telaraña cubre playa de Grecia / Foto: AFP
    Virales

    Gigantesca TELARAÑA cubre 10.000 metros cuadrados en una playa de Grecia

    Una experta explicó que en esta ocasión su extensión y rapidez es "impresionante".

