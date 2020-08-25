La Kalle Grecia
Quiso hacerse el gracioso y todo salió mal al atragantarse con una hamburguesa entera
Lo que empezó como una comida y un juego común entre amigos, en cuestión de segundos terminó en cuidados intensivos y en la espera de un milagro para salvarlo.
Fallece Sophia Vari, la artista y esposa de Fernando Botero
La mujer falleció luego de una larga lucha en contra de presunto cáncer de ovario.
Sorpresivo anuncio de James Rodríguez confirmando su salida de Olympiacos: “Le deseo lo mejor”
Sin completar una temporada, el futbolista colombiano se despidió del club, al que llegó hace apenas unos meses.
Luto en Grecia: dos trenes chocan y dejan 43 muertos
Tras los hechos, el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, Kostas Ajileas Karamanlís, anunció su retiro del cargo.
James Rodríguez jugaría en el Olympiacos de Grecia
Según varios medios de comunicación, el deportista ya está en Atenas para realizar los exámenes médicos y firmar lo que resta de la temporada.
Video: Policías encontraron cuadro de Picasso robado y lo dejaron caer en plena rueda de prensa
Los policías han recibido burlas luego de que se viralizara el video en el que la lujosa pieza artística de Picasso cae al piso.
Niño muere en un incendio de refugiados en Grecia
El niño ya no respiraba cuando los bomberos llegaron al campamento.
¿Cómo llegó tan lejos? Niña fue rescatada tras navegar a la deriva en un flotador de unicornio
La pequeña fue vista en medio del océano por los tripulantes de un barco.
Primera máquina DISTRIBUIDORA de cannabis instalada en Grecia
Cualquier persona interesada podrá comprar su cannabis
Gigantesca TELARAÑA cubre 10.000 metros cuadrados en una playa de Grecia
Una experta explicó que en esta ocasión su extensión y rapidez es "impresionante".