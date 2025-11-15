Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Quiso hacerse el gracioso y todo salió mal al atragantarse con una hamburguesa entera

Quiso hacerse el gracioso y todo salió mal al atragantarse con una hamburguesa entera

Lo que empezó como una comida y un juego común entre amigos, en cuestión de segundos terminó en cuidados intensivos y en la espera de un milagro para salvarlo.

joven se atragantó con una hamburguesa
Joven intento tragar una hamburguesa entera y terminó mal
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

Un joven de 22 años en Grecia permanece internado en estado crítico tras intentar tragar una hamburguesa entera sin masticar durante una “broma” entre amigos. El hecho ocurrió en Koropi, una localidad cercana a Atenas.

Según los testigos, el joven estaba con su grupo cuando decidieron hacer una apuesta para ver si podía comerse la hamburguesa de un solo bocado.Poco después de haber ingerido el alimento entero, comenzó a tener dificultades para respirar y sufrió un bloqueo de sus vías aéreas.

Puedes leer: El cóctel mortal que tomó María José y que en pocos segundos le arrebató la vida

¿Qué ocurrió exactamente durante el atragantamiento del joven de Grecia ?

Sus amigos relataron que él se puso muy nervioso: se levantó, corrió un poco como si quisiera expulsar la comida, pero no lo consiguió.

La situación se agravó cuando el joven empezó a golpearse la espalda contra una columna, en un intento desesperado por expulsar el alimento. Sus acompañantes intentaron darle primeros auxilios; entre ellos había un socorrista y un miembro de una tripulación, pero no lograron liberar sus vías respiratorias antes de que llegara la ambulancia.

¿Qué detalles se conocen de la parte médica?

Michalis Giannakos, presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos (POEDHN), declaró que “solo un milagro puede salvarlo” debido al estado crítico en el que se encuentra.

Por su parte, la médica Matina Pagoni, ex presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-Pireo, advirtió sobre la gravedad del cuadro: “Está intubado y con problemas muy graves en el cerebro, los riñones y otros órganos internos.”

La policía local abrió una investigación para determinar si alguien alentó al joven a realizar esta broma peligrosa. Se solicitó revisar las grabaciones de las cámaras del restaurante para aclarar si hubo incitación.

Puedes leer: Aparece VIDEO del peligroso reto que hizo joven en un bar de Cali; le causó la muerte

Amigos del joven negaron que hubiera sido parte de un reto viral: aseguraron que no se trataba de un video para redes sociales, sino de una broma entre ellos.

Mira también: El 'Cococho Mortal' que en vez de guayabo dejó 11 funerales en Barranquilla

