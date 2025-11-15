Quiso hacerse el gracioso y todo salió mal al atragantarse con una hamburguesa entera

Un joven de 22 años en Grecia permanece internado en estado crítico tras intentar tragar una hamburguesa entera sin masticar durante una “broma” entre amigos. El hecho ocurrió en Koropi, una localidad cercana a Atenas.

Según los testigos, el joven estaba con su grupo cuando decidieron hacer una apuesta para ver si podía comerse la hamburguesa de un solo bocado.Poco después de haber ingerido el alimento entero, comenzó a tener dificultades para respirar y sufrió un bloqueo de sus vías aéreas.

¿Qué ocurrió exactamente durante el atragantamiento del joven de Grecia ?

Sus amigos relataron que él se puso muy nervioso: se levantó, corrió un poco como si quisiera expulsar la comida, pero no lo consiguió.



La situación se agravó cuando el joven empezó a golpearse la espalda contra una columna, en un intento desesperado por expulsar el alimento. Sus acompañantes intentaron darle primeros auxilios; entre ellos había un socorrista y un miembro de una tripulación, pero no lograron liberar sus vías respiratorias antes de que llegara la ambulancia.



El servicio de emergencias lo trasladó de urgencia al Hospital General “Georgios Gennimatas” en Atenas. Allí, los médicos lo intubaron y lo ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según los profesionales de salud, el joven estuvo varios minutos sin oxígeno, lo que provocó daños muy graves en sus órganos vitales, como el cerebro y los riñones.

¿Qué detalles se conocen de la parte médica?

Michalis Giannakos, presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos (POEDHN), declaró que “solo un milagro puede salvarlo” debido al estado crítico en el que se encuentra.

Por su parte, la médica Matina Pagoni, ex presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-Pireo, advirtió sobre la gravedad del cuadro: “Está intubado y con problemas muy graves en el cerebro, los riñones y otros órganos internos.”

La policía local abrió una investigación para determinar si alguien alentó al joven a realizar esta broma peligrosa. Se solicitó revisar las grabaciones de las cámaras del restaurante para aclarar si hubo incitación.

Amigos del joven negaron que hubiera sido parte de un reto viral: aseguraron que no se trataba de un video para redes sociales, sino de una broma entre ellos.

