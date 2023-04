Sorpresivo anuncio de James Rodríguez confirmando su salida de Olympiacos: “Le deseo lo mejor”

Luego de muchas especulaciones sobre el futuro de James Rodríguez , el mismo futbolista decidió ponerle fin a los rumores y a través de un mensaje en cuenta oficial de Instagram , anunció su sorpresiva salida del club Olympiacos, con el que jugaba en la liga de Grecia.

El volante cucuteño no dio muchos detalles de los motivos de su salida, sin embargo, dejó algunas frases que pueden inferirse en que el jugador no estaba cómodo en dicho club, ya que no cumplió ni siquiera un año con el equipo.

“Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del Olympiacos y el gran puerto de El Pireo”, escribió Rodríguez despidiéndose del club.

Así mismo, y de una manera un tanto diplomática, el volante le deseo lo mejor al club de cara a los partidos que debe afrontar de cara a la lucha por la liga griega: “Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro”, este anuncio se da después de la salida del técnico español Michel González.

Aún no se conoce cuál sería el destino del colombiano, aunque muchos aseguran que hay un interés por parte del equipo turco, Beskitas, uno de los mejores de ese país, pero la realidad es que no hay ninguna certeza en ello.

Cabe resaltar que hace unos días James fue víctima de críticas por parte de la prensa griega y en su defensa salió el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, sin embargo, después de conocerse el pronunciamiento del cucuteño, Vélez dio su opinión y dijo que esta era otra salida del volante por la puerta de atrás de un club, poniendo en discusión la situación deportiva del colombiano.

