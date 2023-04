El Deportivo Cali tocó fondo en Medellín y crecen los rumores de una pelea en los camerinos

La fecha 13 de la Liga BetPlay está en juego y podría ser la última dirigida por el santandereano Jorge Luis Pinto en el Deportivo Cali , luego de salir derrotado del Atanasio Girardot en Medellín , acrecentando la crisis del equipo 'azucarero', que es último en el torneo y se acerca cada vez más a la zona de descenso.

El encargado de abatir nuevamente al equipo del Valle del Cauca fue el Independiente Medellín, los dirigidos por David González fueron superiores en el terreno de juego y no tuvieron compasión con el Cali, venciéndolo tres goles por uno, en una noche amarga y decisiva.

Al finalizar el encuentro, Jorge Luis Pinto se negó a asistir a la rueda de prensa y en su lugar estuvo el asistente técnico Sergio 'Barranca' Herrera, quien excusó al santandereano y dio a conocer sus impresiones sobre el encuentro y la situación del cuadro 'verdolaga'.

"El profe no se siente bien. Esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien. No suele pasar eso, pero es algo de fuerza mayor, y bueno, aquí estamos tratando de poder atender las preguntas de ustedes", indicó Herrera antes de iniciar con la tanda de preguntas en el Atanasio Girardot.

Además, como si fuera poco, se conocieron los rumores de una discusión en los camerinos del cuadro Deportivo Cali, esta noticia la dio a conocer el periodista deportivo Francisco 'Pacho' Vélez, quien revelo en su programa 'ESPN F90', que había recibido información sobre un supuesto enfrentamiento entre jugadores ante la crisis.

"Me dicen personas que están cercanas al camerino que la situación se volvió muy tensa en el vestuario. Hubo conato de enfrentamiento entre jugadores. Está el profesor Pinto destrozado. He preguntado si ha renunciado y me han dicho que está muy abatido", aseguró Vélez.

