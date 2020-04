La megaestrella de Hollywood y superviviente del coronavirus Tom Hanks ha escrito una carta de ánimo a un niño australiano al que sus compañeros acosan por llamarse Corona y le ha regalado una máquina de escribir del mismo nombre.

Hanks y su esposa Rita Wilson contrajeron la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, en marzo y pasaron dos semanas recuperándose en un hospital de Queensland (Australia), antes de poder regresar a Estados Unidos.

El niño de ocho años Corona De Vries le envió a Hanks una carta interesándose por su salud, informó la prensa local.

"He oído en las noticias que usted y su esposa contrajeron el coronavirus", escribió el niño y le pregunta si "están bien", antes de confesarle que "me encanta mi nombre, pero en la escuela los niños me llaman el coronavirus", informó 7 News.

"Me entristece y me enfurece que me llamen así", confiesa el niño.

Hanks le respondió dándole ánimos en un mensaje escrito en una de las máquinas de escribir que suele llevar consigo en los viajes.

"Tu carta nos ha hecho sentir a mi esposa y a mi maravillosamente", le escribe el protagonista de Forest Gump antes de decirle que "tienes en mí a un amigo".

Y para consolarlo, Hanks le regaló una máquina de escribir de marca Corona que llevó en su viaje a Australia diciendo que "espera que está máquina te guste".

"Pregunta a una persona mayor cómo funciona y utilízala para escribirme de vuelta", le pide su nuevo amigo.