Mujer expuso a personas que rechazaron adoptar a una perrita por ser de color negro

A través de Facebook, una mujer que vive en Zipaquirá expuso los comentarios que recibió cuando publicó fotos de una perrita negra rescatada que estaba buscando hogar.

Lina Gómez, como es su nombre, le puso un saco verde y compartió un anuncio en el que decía que Tabata estaba lista para ser adoptada. La entregaba vacunada, desparasitada y esterilizada. Sin embargo, varias personas a las que mostró fotos de la perra la rechazaron por el color de su pelaje.

Esto llenó frustración a Lina y por eso publicó algunos de los mensajes que le enviaron: “Mmmm no tienes más? Es que no me gustan negritas”, “¿No tienes de color clarito”, entre otros. Además les dijo que “están adoptando una vida, no comprando un sofá”.

Al final, luego de tantos rechazos, Tabata encontró una dueña que “sin importar su color” quiso darle un hogar amoroso.

El hecho fue muy comentado en redes sociales en donde hay opiniones divididas. Unos están de acuerdo con su enojo porque por ser de color negro no la quisieron y otros en desacuerdo, pues tampoco pueden obligar a una persona a elegir el que ellos quieren.