Este 24 de mayo, mediante un sentido mensaje en Instagram, el cantante de música popular Yeison Jiménez anunció que se separó de su esposa Sonia Restrepo.

El intérprete de canciones como ‘Aventurero’, ‘El Desmadre’, y ‘Tenías Razón’ explicó las razones de su separación.

"Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele”, dijo.

La publicación consta de una fotografía en la que aparece junto a ella, además del extenso mensaje en el que se siente muy agradecido por todo lo que vivieron juntos.

Te puede interesar: ¡No se le ha derretido! Jessi Uribe lució su chocolatina y causó furor en redes

“Hoy Quiero darte las gracias por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí́ y le doy gracias a Dios por todos los momentos”, continuó.

El cantante aseguró que no va a hablar con los medios del tema, dejando claro que simplemente había sido una “decisión” y que no había nada “oscuro” detrás.

Recientemente el hombre había compartido unas publicaciones con ella en las que se le podía ver muy feliz, celebrando el cumpleaños de ella.

Cabe recordar que el artista y Sonia duraron varios años de relación, de la cual nació su pequeña hija Thaliana.