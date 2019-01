El pasado fin de semana Carlos Vargas alborotó las redes sociales con una fotografía en la que salía acompañado de dos hombres mostrando la cola.



De acuerdo con el mensaje que puso el periodista, eran un par de strippers que hicieron parte del festejo.



Ante tanto interés en los comentarios, Vargas prometió a sus seguidores publicar el video inédito de cómo fue todo.



Este 23 de enero, día en el que realmente cumplió años, lo compartió en su perfil de Instagram TV.



En las imágenes se ve la decoración y piñata con forma de pene y cómo disfrutó de ellos en compañía de sus amigos.



Los gigolós los dejó para el final, pues era el momento más esperado. Sin embargó, Carlos solo mostró algunas fotos, pues contó que no iba a revelar todo lo sucedido.



“Ja, ¿ustedes qué pensaron, que yo iba a dejar evidencia? Jajajaajaj no, no, no, eso se quedó aquí (la cabeza) bobo no soy”, dijo entre risas malvadas.

Míralo aquí.