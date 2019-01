El cantante y compositor puertorriqueño Ozuna sorprendió a su mamá con un regalo de Navidad envidiable. Le obsequió una casa, pero no cualquiera, una muy impresionante.



A través de Instagram, el joven artista compartió el video en el que muestra parte del nuevo hogar de su mamá que, además, viene con piscina incluida.



“Te amo Gracias por darme la vida y por nunca tener un no para mí, eres lo más grande para mi corazón te amo te amo gózatela. Yo puedo dormir donde sea, pero tú no”, puso en la descripción.









Un gran porcentaje de los más de 12 millones de seguidores que tiene en Instagram le dio ‘me gusta’ a este gesto tan “bonito” que tuvo con su progenitora.



“Qué bonito honrar así a la madre”, “eres un hijo maravilloso”, “esto y más se merecen todas las madres”, “Dios te bendiga”, “me encanta ver cuando un hijo triunfa y provee a sus padres”, entre otros mensajes positivos.