¡A calzón quitao’! Trans confesó a cuál cantante colombiano le ‘haría la VUELTA’

Gaysell Bundchen, artista transgénero , estuvo como invitada en Deskaradas, en donde habló de su vida como drag y el lanzamiento de “Pose”, una serie para Fox Premium en la que fue escogida para ser la imagen en Colombia.

Sin tapujos, la trans habló de cómo le gustan los hombres, experiencias íntimas que ha tenido y hasta confesó con cuál cantante colombiano desearía estar a solas.

“A mí me encanta Maluma, me parece un niño lindo, tiene eso que es tan sexy, como él se vende, de chico malo, eso me encanta de él… Podría ser un buen platillito”, reveló.

Mira la entrevista completa aquí:

Finalmente, Bundchen se animó a contestar las preguntas del confesionario deskarado y así le fue: