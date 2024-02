Dua Lipa inaugura la edición No. 66 de los Premios Grammy

La ceremonia de los Grammy, en su edición No. 66, inició con la impecable presentación de Dua Lipa , quien presentó su último sencillo 'Training Season', anunciado a fines de enero y programado para lanzarse el próximo 15 de febrero.

La cantante británico-albanesa, ya laureada con tres premios Grammy, también cautivó al público con su interpretación de 'Houdini' sobre el escenario, estableciendo un estándar de excelencia para la noche. Además, Lipa está nominada a dos gramófonos más por 'Dance The Night', parte de la banda sonora de la película 'Barbie', dirigida por Greta Gerwig.

Talentos y reconocimientos: Noche de estrellas en Los Ángeles

Desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la 66ª edición de los Grammy reconoce las grabaciones lanzadas entre el 1 de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023, en una noche marcada por la excelencia musical y el talento femenino.

Dua Lipa expresó su asombro en la alfombra roja por el dominio del talento femenino en las principales categorías de los premios este año, reflejando un cambio significativo en la industria musical.

SZA, líder en nominaciones con nueve candidaturas por su álbum 'SOS', es uno de los nombres destacados de la noche, junto a Phoebe Bridgers y Victoria Monét, quienes cuentan con siete nominaciones cada una. Taylor Swift, Billie Eilish, boygenius, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo también compiten con seis nominaciones cada una, igualando la cifra de Jon Batiste.

Billie Eilish, ganadora de siete Grammy hasta la fecha, se destacó en la gala previa al llevarse el premio a la Mejor Canción Compuesta para un Medio Audiovisual por 'What Was I Made For?'. La expectativa rodea su potencial victoria con 'What Was I Made For?' y su colaboración con Labrinth en 'Never Felt So Alone'.

La noche estuvo cargada de momentos memorables, incluyendo la actuación de U2 en el innovador recinto tecnológico Sphere de Las Vegas, mientras que Swift, continúa deslumbrando con su 'Eras Tour'. Con un aire de expectación y una lista repleta de talento, los Grammy celebran la excelencia y la diversidad en la música contemporánea.

