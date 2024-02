Elvis Crespo revela el lugar en el que se le ocurrió crear su éxito 'Suavemente' : ¡Muy inesperado!

Hay canciones que por más que pase el tiempo, nunca pasan de moda. Ya sea por su ritmo, o su letra, estas creaciones musicales, son infalibles a la hora de generar emociones en quien las escucha. Algunas invitan a bailar, otras a cantar a ‘grito herido’.

‘Suavemente’, el merengue creado e interpretado por Elvis Crespo, podría decirse que es una de ellas. Y es que todos hemos bailado así sea por equivocación esta canción que vio la luz en el año 1998, y que desde entonces ha cruzado fronteras y límites generacionales.

Pero, ¿Cómo nació esta canción?, ¿Qué estaba haciendo Elvis Crespo cuando se le ocurrió la idea de escribirla?

En una entrevista que el artista le concedió a un medio de comunicación peruano, este manifestó que se encontraba tomando una ducha cuando empezó a tararear el ritmo de la canción. Sin embargo lo que lo llevó a prestarle especial atención a este sonido fue la reacción de su hijo, quien también la estaba tarareando cuando el salió del baño.

“Salí de la ducha y escuché a mi hijo repitiendo el sonido que canté, le pregunté que dónde lo había escuchado y me dijo que no sabía, pero que le había gustado"

Ante la reacción positiva de su primogénito, Elvis decidió llevar la idea a su disquera, sin embargo, ahí la respuesta no fue la que esperaba. A los ejecutivos no les convencía su propuesta, no obstante, algo en él lo llevó a no desistir y más adelante logró grabar la que se convirtió es una de sus canciones emblemáticas, que lo llevó a posicionar muy bien su carrera.

No obstante, según lo expresó el cantante, llegó un punto en el que la canción se convirtió en un arma de doble filo, pues sentía que su público sólo tenía los ojos puestos en ‘Suavemente’ y no en sus otras creaciones, las cuales también tenían potencial.

"Quería que el público pudiera apreciar mis otras canciones después del éxito de Suavemente. Mi madurez artística me hizo entender que es una bendición tener un tema así en tu repertorio".

