VIDEO: Yeison Jiménez cantó en pleno aguacero; no le importó 'lavarse' con sus fans

Yeison Jiménez, reconocido por ser uno de los artistas más importantes del género de la música popular en Colombia, y quien por estos días estuvo envuelto en medio de una discusión con el maestro Luis Alberto Posada, por una supuesta acción mal intencionada por parte de Yeison para con Posada, quien es uno de los cantantes más queridos por los colombianos.

El artista hace parte de la nueva ola de cantantes de la música popular en nuestro país y es uno de los que más shows realiza al año y no se cansa de deleitar a su público con sus canciones a donde quiera que va, sin importar las condiciones y las situaciones adversas por las que tenga que pasar y como dice el dicho popular, "llueva truene o relampaguee", se presenta y da su concierto.

Así quedó registrado en un video que circula por estos días en la redes sociales y que el mismo artista tiene publicado en su cuenta de Instagram , en donde se aprecia a Yeison dentro de una carpa resguardándose de la lluvia, y planeando con uno de sus asistentes, cómo es que va a salir a dar su presentación en medio de un torrencial aguacero.

Durante la grabación se puede ver el momento previo a su salida, cuando el asistente le dice que debe de tener mucho cuidado por que la tarima está mojada. Ante esta situación Jiménez solo pide que le den una gorra y minutos más tarde sale al escenario a cantar con lluvia y todo.

En otro fragmento del video se aprecia cuando ya el artista en medio de la lluvia aparece cantando una de sus canciones más sonadas, ‘Tenías razón’, y el público de igual manera acompañando a su ídolo sin importar lo difícil de la situación.

Lo que demuestra el compromiso del artista con su público; por esta razón hay quienes lo consideran como el más grande dentro del género popular, admirado no solo por su talento y gran compromiso, sino también por su gran calidad como persona y la humildad que lo caracteriza.

Es por ello que muchos de sus seguidores no se hicieron esperar con los comentarios, aplaudiendo su valentía a la hora de enfrentar este tipo de adversidades, además de demostrarle el respeto, el amor y la admiración que sienten por su ídolo.

“Aún preguntan quien es el mejor del género en este momento Yeison Jimenez con el corazón esto es pasión”, “No es solo negocio, es pasión y respeto por su público,,, de aplaudir siempre, Con el corazón”, “Desde tus inicios he sentido una total admiración, y no me equivoque eres el mejor Dios te bendiga siempre 🙏 🥰🤗😘yeison jimenez 💕🥰🤗😘”.

