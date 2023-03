La Kalle te lleva a ver a Romeo Santos; entérate cómo ganar entradas

Romeo Santos es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial y quien con el paso de los años ha logrado tener un público fanático que lo apoya y sigue en cada paso que da en su carrera.

El artista estadounidense le regaló una gran sorpresa a sus seguidores en Colombia luego de anunciar que después de 4 años volverá a cantar en algunos escenarios del país.

Romeo Santos se encuentra realizando su gira llamada 'Fórmula Vol.3', la cual lleva el nombre de su último trabajo discográfico que fue presentado al público en el año 2022.

Los conciertos comenzaron el pasado 10 de febrero en Perú en el Estadio Nacional en Lima. Por medio de las redes sociales, Romeo compartió algunas fotos y catalogó el show como "su propio superbowl".

Ahora, Romeo Santos llegará al país con un primer show en la ciudad de Cali el próximo 4 de marzo en el Estadio Pascual Guerrero, motivo por el cual el partido de América de Cali Vs. Junior fue reprogramado.

Así lo anunciaron en la página oficial de Twitter del equipo con un comunicado de prensa oficial en el que se leía lo siguiente: "América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general, que los siguientes partidos han sido aplazados debido a que el Pascual Guerrero no estará disponible: América Femeninos Vs. Atlético Bucaramanga (Fecha 4) y América Vs. Junior (Fecha 7). Estaremos informando las nuevas fechas de estos compromisos una vez sean reprogramados oficialmente".

📄 Comunicado oficial | Partidos aplazados. pic.twitter.com/nUbNcrPGl6 — América de Cali (@AmericadeCali) February 27, 2023

Después de Cali, Romeo Santos llegará a la capital para brindar dos shows que seguramente serán inolvidables para sus fanáticos. El próximo 7 y 8 de marzo el estadounidense pisará el Movistar Arena para poner a bailar a sus seguidores.

Asimismo, en la página de Tu Boleta las entradas las puedes comprar y oscilan entre los $200.000 y $1.200.000.

