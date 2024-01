Slash y Myles Kennedy hicieron vibrar a Bogotá con un concierto de rock inolvidable

El músico y compositor británico-estadounidense Slash, se presentó en concierto junto a Miles Kennedy y sus colegas de la banda The Conspirators, en la noche de este viernes 26 de enero de 2024, en el centro de convenciones Royal Center, en Bogotá.

Los seguidores del legendario guitarrista Slash aguardaban ansiosos su llegada y valió la pena pues no decepcionó. A las 9:30 de la noche, el escenario se iluminó con la presencia de Slash, acompañado de Miles Kennedy y los colegas de su banda.

El público, compuesto por más de mil entusiastas, no pudo contener su emoción. La velada comenzó con la melodía de "The River is Rising", tema emblemático de la gira que dejó claro que el icónico guitarrista estaba listo para brindar una noche llena de rock.

A pesar de algunos problemas iniciales con el sonido, Slash y su banda demostraron por qué son referentes en la escena del rock. Canciones como "Driving Rain" y la impresionante "Back to Cali" hicieron olvidar cualquier inconveniente técnico. La energía arrolladora del bajista Todd Kerns y la potente interpretación vocal de Miles Kennedy dejaron al público extasiado.

El concierto también incluyó un setlist variado, desde clásicos de Guns N' Roses hasta versiones sorprendentes como la interpretación de "Rocket Man" de Elton John. Slash, con su característico sombrero de copa y gafas oscuras, se entregó por completo al público, alternando entre guitarras y dejando un rastro de magia musical en cada solo.

El espectáculo no solo fue un viaje al pasado con su poderoso rock, sino también una experiencia única llena de matices. Myles Kennedy animó al público a cantar junto a él, mientras el resto de la banda, con Brent Fritz en la batería, Frank Sidoris en la guitarra rítmica y Todd Kerns en el bajo, demostraron una asombrosa conexion.

El punto culminante llegó con el impresionante solo de guitarra de Slash en "Wicked Stone", que resonó hasta lo más profundo de los asistentes. El concierto concluyó con "Anastacia", dejando al público emocionado y satisfecho.

Slash, Myles Kennedy y sus conspiradores se despidieron entre ovaciones, marcando una noche inolvidable para los fanáticos del rock en Bogotá. El Royal Center fue testigo de una actuación estelar que dejó claro por qué estos músicos son leyendas vivientes en la escena musical internacional.

Estas son algunas imágenes registradas por uno de los asistentes al concierto del famoso guitarrista.

