Video: Andrés Cepeda expuso a mujer que fue a su concierto con las boletas que le dio su ex

Para nadie es un secreto que durante los conciertos puede pasar cualquier cosa y eso fue lo que sucedió el pasado 11 de marzo en un show del cantante Andrés Cepeda en el Teatro Guillermo Valencia de Popayán en el marco de su gira llamada "La Ruta Púrpura".

Y es que en medio de su concierto, el artista se detuvo un rato para comentar una situación que le parecía un tanto extraña, recordemos que él siempre hace este tipo de pausas para hablar de sus canciones, pero en esta oportunidad el tema fue un poco triste y a la misma vez gracioso.

Todo comenzó cuando Andrés Cepeda contó la historia de un joven que le había comprado la entrada al concierto a su novia, pero lamentablemente habían terminado cuatro días antes.

En esta parte de la historia, Cepeda dijo: "Esas cosas pasan y si no de dónde creen que sale la inspiración para las canciones".

Luego, siguió contando que el hombre finalmente pudo ir con otras entradas, pero su exnovia había usado las boletas que le había regalado para ir con su nuevo novio.

Ante este comentario, el público se rio de la triste historia del joven y Andrés finalizó el tema diciendo: "Un aplauso para todas las mujeres que hacen lo que se les da la gana... A José Antonio no le pareció tan genial, pero él no es un hombre malo, entonces me pidió que le dedicara una canción y esta es: Se te nota".

El video de este momento Andrés lo compartió en su cuenta personal de Instagram y allí escribió: "Gracias #Popayán por coincidir con nuestras historias y nuestras canciones".

Este video ha generado cientos de comentarios por parte de los internautas, quienes entienden a la perfección esta historia, mientras que otros creen que todo se puede tratar de una estrategia de marketing para lanzar una nueva canción.

