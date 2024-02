A Sebastián Giraldo los hombres 'le echan los perros': "Existimos varios tipos de heterosexuales"

En una entrevista exclusiva para el programa ' Kallejiando ' de La Kalle, Sebastián Giraldo, conocido por su papel como Fernando Henao en la aclamada serie biográfica de la cantante Arelys Henao , compartió risas, anécdotas y detalles reveladores sobre su carrera y su participación en el proyecto televisivo.

El actor reveló haberse interesado por la actuación desde los 10 años. Compartió sus experiencias en el medio, incluyendo su incursión en el teatro y su exitoso podcast "Tras Escena", donde entrevista a actores y directores de casting. Sobre sus inicios aseguró que "cuando tenía como 10 añitos en el colegio un profe me llevó a ver unas obras y si me gustaba el teatro además la actuación en televisión y ahí fui entrando suavecito y dije esto es lo mío no sé hacer nada más"

Entre risas y bromas, el actor habló de algunos aspectos de su personaje, describiendo a Fernando como un ser humano complejo pero con un proceso de evolución a lo largo de la trama. "Fernandito es un gran ser humano, pero tiene varios sesgos, entre esos es algo machista, pero ahí el personaje va a ir avanzando y va a voltear a ver el espejo y va a ver por fin la realidad, pero todo es un proceso", aseguró el actor.

Cuando se le preguntó qué similitudes tiene con su personaje, Giraldo respondió con humor: "Sólo la cara (risas)". Sin embargo, destacó la experiencia de trabajar con un elenco de renombre, que incluye a Santiago Alarcón, Verónica Orozco, Luis Eduardo Motoa, 'Carmencita' Cossio, Ana Lucía Callejas entre otros talentos destacados.

En cuanto a las preguntas sobre su vida personal, el actor confesó que en redes sociales son más los hombres que 'le echan los perros', al respecto se mostró abierto y divertido. Sobre su orientación sexual, explicó: "Me gusta pintarme las uñas, ponerme ciertos areticos, me gustan los brillos y demás, entonces puedo entender que se puedan confundir, pero hay que abrir un poco la cabeza y saber que existimos varios tipos de heterosexuales... vanidosos".

Ante la pregunta de Lala "Hoy en el día internacional de los infieles cuente ¿tiene novia o amante?", el actor reveló que "Estamos en conversaciones"... También dijo que "yo no he tenido amante pero mis personajes sí y a los hombres les digo responsabilidad afectiva muchachos, si van a tener varias pues háblenlo con todas" (risas)

Por último, el artista también compartió detalles sobre su experiencia al trabajar con Arelys Henao y su familia. "No he tenido el gusto de conocer al hermano de Arelys, pero sí he salido con ella y con el esposo. He estado con ella en conciertos y viendo el cariño que le tienen a ella especialmente y por ende a nosotros es impresionante", expresó el actor.

Con su carisma y talento, Sebastián Giraldo continúa cautivando al público en su papel de Fernando Henao, mientras sigue explorando nuevos proyectos en el mundo del entretenimiento.

Revive acá la entrevista completa: