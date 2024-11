Alejandra Borrero destapa por qué se alejó de la televisión, ¿no le pagan bien?

Alejandra Borrero, una de las actrices más destacadas de Colombia, habló sobre los motivos que la llevaron a alejarse de la televisión.

En una conversación sincera con Tatiana Franco, para su pódcast Vos Podés, Borrero explicó las razones detrás de su decisión, repasó su extensa trayectoria y adelantó detalles de su próximo regreso a las pantallas a través de una producción de Netflix.

Un legado en la actuación y el arte social

Nacida en Popayán, Alejandra Borrero es un rostro inconfundible de la televisión colombiana.

Su versatilidad actoral le permitió destacarse en producciones como Amor en custodia, El último matrimonio feliz, Café, con aroma de mujer y La ley del corazón 2, además de s u impacto en el teatro como fundadora de su propia escuela de actuación.

Paralelamente la actriz ha liderado iniciativas sociales para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas , usando el arte como herramienta transformadora.

Borrero ha dejado una huella imborrable en el público, no solo por su talento, sino por la profundidad y autenticidad con las que aborda cada personaje. Sin embargo, tras años de éxitos continuos, decidió tomarse un respiro de la televisión.

En el pódcast, la actriz confesó que la televisión, a pesar de ser su casa durante décadas, llegó a representar un ritmo agotador.

“Me di cuenta de que llevaba 15 años sin tomarme unas vacaciones, pasando de una serie a la otra, de una obra de teatro a otra. Cuando paré, estaba cansadísima”, recordó.

Otro factor decisivo fue la falta de reconocimiento económico en la industria. “No me pagan lo que pido. Es un trabajo demasiado duro y extenuante como para no cobrar lo que me merezco”, explicó con franqueza, dejando claro que la calidad y esfuerzo de su trabajo merecen un valor justo.

A pesar de esto, Borrero aseguró que sigue sintiendo un profundo cariño por la televisión, el medio que impulsó su carrera y la hizo un ícono nacional.

Durante la entrevista, la actriz también reflexionó sobre las críticas que ha enfrentado por ser una figura pública y lo que esto implica en términos personales.

“Ser un personaje público es un arma de doble filo. La gente te quiere mucho, pero cuando te ven caer, s e hacen en manada. Es doloroso, claro , pero lo importante es no juzgarse uno mismo”, expresó.

Borrero d estacó que los errores en la vida traen grandes aprendizajes y que los momentos difíciles son oportunidades para redefinirse y enfocarse en el crecimiento personal.

Regreso a las pantallas

Aunque ha estado alejada de la televisión tradicional, la actriz anunció su participación en un próximo proyecto de Netflix, marcando su regreso a las pantallas.

Este nuevo desafío la entusiasma y refleja su disposición de seguir explorando diferentes formatos dentro de la actuación.

Alejandra Borrero continúa siendo una voz influyente en el arte y la sociedad colombiana. Su honestidad y compromiso con su carrera son un recordatorio de la importancia de valorar el trabajo, cuidar la salud emocional y mantenerse fiel a los propios principios.

