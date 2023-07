Alina Lozano y Jim decidieron aplazar su matrimonio: ¿están en crisis?

La actriz colombiana Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez son considerados por muchos 'la pareja del año', pues ambos se han atrevido ha dejar de lado los prejuicios y darle paso al amor, pese a la diferencia de edad que hay entre los dos. Además, por si fuera poco, la pareja ha decidido abrir una ventanita en su relación para compartir con su gran comunidad en redes sociales, detalles de cómo viven su relación día a día.

Si bien, el amorío ha sido cuestionado por la opinión pública pues hay quienes consideran que todo se trata de un "teatro" o de una "estrategia de marketing" que les conviene a los dos para ser foco de atención. Sin embargo, Jim hace unos meses sorprendió a sus seguidores, y por supuesto también a Alina, proponiéndole matrimonio en vivo y en directo en un reconocido programa de televisión muy conocido en el país.

Como era de esperarse, el acontecimiento generó opiniones divididas, cosa que al parecer a ellos muy poco les afectó, pues hasta ese momento entre los dos todo parecía marchar de maravilla. No obstante, hace poco la pareja sorprendió a sus seguidores, al revelar que aplazarán su matrimonio, el cual estaba previsto llevarse a cabo en tres meses, exactamente el 3 de septiembre.

La idea que ambos tenían era sellar su amor en una ceremonia en Villa de Leiva o en la playa, sin embargo las últimas declaraciones de Jim, han dejado en evidencia que algo no anda bien entre los dos y por ende han decidido posponer su boda.

“Alina me dijo que nos viéramos, pero con mucha insistencia, algo que me pareció supremamente raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar, y que no se quería vestir de blanco”.

Alina por su parte conto que “Jim se puso muy rojo cuando le dije eso, lo vi molesto y bastante inquieto. Supongo que él creyó que yo le iba a terminar la relación, pero no es así, necesito es un poco más de tiempo”.

Los implicados aún no han revelado cuál será la nueva fecha, sin embargo en redes sociales, muchos internautas esperan con ansias cuál será el desenlace de esta historia.