Alzate dio considerable propina a mesero y le ayudó a pagar el semestre

El mundo de la farándula suele estar alejado de los fans y seguidores, si bien las carreras de los famosos se debe en gran parte al apoyo de sus seguidores, no todos suelen tener cercanía con ellos.

Este no fue el caso del cantante de música popular, Alzate, quien una vez más tuvo un acto de humildad característico en su forma de ser. Sorpendiendo a todos, ya que fue la persona a la que ayudó la que dio a conocer la noticia.

Jorge Andrés Alzate Ríos, nombre real de Alzate, uno de los cantantes de este género más representativo, se ha convertido en tendencia tras un noble gesto que fue compartido en redes sociales.

Alzate dio propina a mesero y lo ayudo con la universidad

Un mesero de un restaurante en Estados Unidos reveló en su cuenta de Instagram que el artista colombiano le dejó una cuantiosa propina de 200 dólares, lo que equivale a más de 850 mil pesos colombianos, según el cambio actual.

El empleado, que no es seguidor de la música popular, agradeció públicamente al cantante. “Aunque no soy fan del género de la música popular, ayer fue el señor Alzate al restaurante donde trabajo y me regaló esta propina. Gracias a su generosidad ya cubrí la cuota de la universidad este mes. Salud”, expresó el mesero en su publicación, que rápidamente se viralizó.

Este gesto fue aplaudido por los seguidores de Alzate, quienes inundaron las redes con comentarios positivos. “Te felicito Alzate, de verdad que te admiro por ese corazón tan bello que tienes” y “qué bacano, se nota que él lo ayudó mucho para sus estudios”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Aunque Alzate no ha comentado públicamente sobre el acto, ha mantenido a sus seguidores informados de su gira por Estados Unidos, la cual lo llevará a ciudades como Miami y Filadelfia. En medio de este éxito, su música sigue resonando entre los fanáticos, destacándose su tema "Ya me cansé", que acumula más de 174 millones de reproducciones en YouTube.

Alzate, originario de Medellín, ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a éxitos como "Guaro" y "Maldita Traición", posicionándose como uno de los referentes del género de música popular en Colombia.