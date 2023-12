Amparo Grisales revela imagen inédita de su mamá en Navidad: “Nada es igual”

En medio de la celebración navideña, Amparo Grisales, reconocida por su imponente presencia en el programa de talentos 'Yo me llamo' de Caracol Televisión, ha dedicado un emotivo recuerdo a su madre.

La imponente jurado del programa, conocida por su personalidad fuerte y crítica, ha conmovido a sus seguidores al compartir momentos íntimos de su vida familiar: su madre junto al pesebre.

Según mostró, el espíritu navideño ha tocado profundamente su corazón, motivo por el cual decidió honrar la memoria de su madre, Delia Patiño de Grisales.

A través de una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, Amparo recordó con nostalgia los recuerdos que perduran gracias a la herencia que su madre le dejó. En este carrusel visual, la actriz y cantante ha permitido a sus seguidores adentrarse en su mundo personal y en la esencia de esta época festiva.

La señora Delia Patiño de Grisales murió a la edad de 85 años, hace ya unos años, específicamente en 2016, tras enfrentar una infección pulmonar.

Amparo Grisales, siempre reservada en cuanto a su vida privada, ha roto el silencio al compartir una fotografía inédita de su madre.

En sus publicaciones, 'La diva' del programa 'Yo me llamo' ha destacado la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que ya no están físicamente presentes, pero que siguen habitando en los recuerdos y valores que dejaron como legado.

“Mami hermosa, sin ti la Navidad no sabe a Navidad. El pesebre que hacía mi hermosa mamá en noviembre y quitaba en marzo. Adoraba la Navidad. El pesebre que me regaló mi mamá me llena de amor y de nostalgia. Pesebre miniatura en plata y en joyero diminuto que también me regaló, siempre lo llevo conmigo en Navidad”, escribió la actriz.

Muchos de sus seguidores han inundado los comentarios con mensajes de apoyo, solidaridad y cariño hacia la artista.

Además de su imponente presencia en 'Yo me llamo', Amparo Grisales ha demostrado su versatilidad como artista a lo largo de los años. No solo es reconocida por su participación en televisión, sino que también ha dejado una huella significativa en el mundo de la música y la actuación.

El homenaje navideño de Amparo Grisales a su madre es una expresión conmovedora que trasciende la fama y la pantalla.

