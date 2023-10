Agarrón entre Amparo Grisales y César Escola por Yo Me Llamo Alejandra Guzmán: "es un hombre"

En el capítulo de esta noche, 9 de octubre, Yo Me Llamo Alejandra Guzmán recibió críticas de Amparo Grisaless en el Templo de la Imitación; para la jurado el rostro del imitador no guarda gran semejanza con el de la artista original. Cesar Escola lo defendió.

"La cara del participante no se parece en absoluto a la original", argumentó 'la diva de Colombia'.

“No nos olvidemos, es un hombre. Yo sí resalto el trabajo que hay detrás del personaje", le respondió Escola.

A pesar del rifirrafe, Grisales resaltó al concursante por sus mejoras en maquillaje, peinado y estilo, aunque agregó que la voz no 'brilló' tanto durante la actuación.

El candente debate entre los dos jueces no solo causó tensión, sino que también generó opiniones divididas en redes sociales; unos respaldaron a Amparo Grisales, quien argumentaba la importancia de mantener la autenticidad de la artista original, mientras que Escola se enfocó en aspectos como la habilidad del concursante para acercarse a la voz de Alejandra Guzmán.

Después de evaluar las actuaciones de los 12 concursantes en peligro durante la Noche de Eliminación, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno toman la difícil decisión de seleccionar a los tres imitadores que abandonarán la competencia.

Amparo Grisales es la primera en dar su veredicto, mencionando el nombre de Yo Me Llamo Paulina Rubio. Parece que a la cantante no le agrada esta elección, ya que las primeras palabras de la jurado son: "con su mirada me cautivó".

El segundo eliminado de la competencia es el imitador de Alejandro Fernández, ya que César Escola considera que el camino del participante debe llegar a su fin en este momento de Yo Me Llamo.

Finalmente, Pipe Bueno selecciona a la doble de Amy Winehouse como la tercera eliminada de la noche. Antes de salir del escenario, agradece al jurado por su apoyo y la oportunidad que le brindaron.

