Andy Rivera impacta en redes sociales con emotivo relato de lucha y superación

El cantante pereirano Andy Rivera generó inquietud entre sus seguidores al ser hospitalizado tras una recaída en su proceso. Recientemente, compartió un mensaje conmovedor en redes sociales, narrando su experiencia de las últimas semanas y su proceso de superación.

El artista reapareció en su cuenta de Instagram con un mensaje conmovedor en el que expresó que nunca anticipó atravesar una etapa tan desafiante, pero agradece la oportunidad de regresar a casa y reencontrarse con sus mascotas.

Revela que, a pesar de su naturaleza lógica, no comprende plenamente su situación, lo que ha generado frustraciones y emociones difíciles de expresar. Su familia y seguidores le brindan un apoyo incondicional que lo motiva a seguir adelante.

Andy comparte que esta experiencia lo llevó a comprender que es más que un artista. Desea enfocarse en lo que le apasiona con amor, alejándose de las presiones y priorizando su humanidad sobre su carrera.

Finalmente, agradeció a sus seguidores, amigos y familiares por su amor y apoyo constante. Expresa su determinación de regresar con más energía.

"He ido entendiendo q no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo q si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano q es lo realmente importante y lo q más aspiro ser", dice en una parte de la publicación.

