Así fue como Karina Sánchez pasó de pasarelas de Stock Models a las calles

Ingrid Karina Sánchez, una exmodelo que alguna vez brilló en las pasarelas y trabajó con la reconocida agencia Stock Models, hoy vive en las calles de Medellín. La historia de Karina, que fue compartida en un video por la creadora de contenido Andrea Moreno, muestra cómo la vida de una prometedora modelo dio un vuelco tras una serie de experiencias traumáticas que la llevaron al consumo de drogas.

Karina Sánchez comenzó su carrera en el modelaje a los 15 años y, en sus propias palabras, fue parte de Stock Models, agencia que ha representado a figuras importantes del modelaje en Colombia, como Carolina Castro y Catalina Gómez. "Trabajé en Stock Models, una de las agencias más prestigiosas del país" , comentó en su entrevista. Sin embargo, su carrera solo duró una década, ya que la vida le tenía preparados duros desafíos.

La exmodelo relató con tristeza que uno de los momentos más oscuros de su vida fue la pérdida de su hija, quien falleció a los siete años debido a una enfermedad. Este evento marcó el inicio de su descenso. "Perdí a mi hija, y eso me destruyó. Fue un dolor que nunca pude superar" , expresó Karina. Con la voz entrecortada, reveló que ese sufrimiento la llevó a refugiarse en el bazuco, una decisión que, en sus palabras, "me llevó a las calles".

¿Qué hacía Karina Sánchez antes de caer en las drogas?

Karina, originaria de Ocaña, Norte de Santander, es una mujer con una sorprendente capacidad intelectual y un bagaje cultural diverso. Con 20 años de matrimonio y tres nacionalidades, se enorgullece de hablar siete idiomas, pero reconoce que en las calles esos logros no le brindan ninguna ventaja. "Aquí no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten.

No sé robar, no sé matar, pero tengo que sobrevivir", mencionó. Esta realidad, según ella, la ha llevado a una profunda soledad y a vivir un “duro exilio” en una ciudad que no le ha brindado el apoyo que esperaba.

El dolor por la separación de sus hijos

Karina cuenta que dejó todo para criar a sus hijos, quienes hoy viven en Francia. “No quisiera que vieran este video porque, ¿para qué me esforcé 20 años para que ellos estudien y aprendan idiomas, si ahora podrían verlo y pensar que estoy así por ellos?” , expresó con amargura. La modelo recuerda aquellos tiempos en los que su vida estaba llena de esperanza y dedicación hacia su familia, pero ahora enfrenta una lucha diaria por mantener su dignidad en las calles.

Cuando se le preguntó por qué vive en las calles del Bronx en Medellín, respondió que allí se reúnen personas con “dolores afectivos”, como el suyo. “Me siento sola. Le dediqué mis mejores años a mi familia, y ahora estoy aquí, sin rumbo”, confesó. Su historia, que alguna vez fue de éxito y aspiraciones, hoy refleja una realidad que golpea a muchas personas en situación de calle.

La vida de Karina Sánchez, quien alguna vez fue una estrella en ascenso en el mundo del modelaje, muestra una dura caída provocada por circunstancias trágicas. Como ella misma dice, “la vida te enseña, incluso en lo más doloroso”, una lección que enfrenta día a día en las calles de Medellín.