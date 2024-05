Camilo Echeverry confesó que no le tenía fe a 'Vida de Rico'

En el marco delFestival de la Leyenda Vallenata el folclor y la cultura costeña se tomó Valledupar como es costumbre, pero en esta edición, los productores del festival quisieron darle cabida a otros géneros y otros artistas para cautivar más público e integrarlos a nuestra música, internacionalizando el evento.

Por ese motivo, artistas como Juan Luis Guerra y Carín León hicieron parte de la nómina de cantantes que cautivaron la plaza Alfonso López con su música y canciones. Incluso se viralizaron imágenes del mexicano en la casa de Silvestre Dangond, cantando a su estilo versiones de canciones vallenatas, mostrando una conexión bonita entre países y culturas.

Otro de los cantantes invitado fue Camilo Echeverry, quien llegó a Valledupar con su sencillez, dispuesto a poner a cantar a todos los asistentes y como La Kalle la mandamás estuvo presente en el Festival, aprovechamos para hacerle ciertas preguntas a Camilo.

En medio de la entrevista con Tu Tormento, Camilo reveló que su canción 'Vida de rico' fue un tema al cual él no le tenía mucha fe, pues era una cumbia y él nunca había grabado algo parecido, por lo que pensó que su público vería rara la nueva idea y no apoyarían el tema, por lo que no tenía muchas ganas de grabarla: "Una de mis canciones más importantes, de las que la gente más conoce de mí se llama 'Vida de rico', uno podría llegar a decir que es una cumbia, cuando yo estaba escribiendo esa canción dudaba mucho porque yo decía 'claro, yo no hago cumbia, yo no soy cumbiero, amor la cumbia pero hay gente que dedica a eso de por vida’".

Finalmente, se dejó llevar y decidió arriesgarse, obteniendo el resultado que todos conocemos, una canción que fue mundialmente conocida y que le abrió las puertas a otros ritmos, demostrando que una de las cosas que aman sus fanáticos es su versatilidad.

