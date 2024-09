Chestter se salvó de ser robado porque lo reconocieron: "Hace reír a mi cucha"

En El Klub de La Kalle 96.9 FM, un conocido de la casa volvió como invitado para compartir anécdotas y momentos divertidos. Chestter, quien anteriormente hizo parte del programa Kallejiando, regresó con su humor característico para contar una historia particular que sacó carcajadas entre los integrantes del programa.

Durante la entrevista, Jhovanoty, conductor de El Klub, junto a Roberto, Manuela y Cuervo, aprovecharon para hablar con Chestter sobre su vida como comediante, sus emprendimientos, y una experiencia curiosa que vivió cuando lo iban a robar, pero el ladrón lo reconoció y decidió dejarlo en paz.

El día que Chestter se salvó de ser robado

Todo comenzó cuando Manuela, integrante de El Klub, le preguntó a Chestter si alguna vez se había topado con un verdadero "ñero". Sin dudarlo, él contestó que sí, relatando una anécdota que sucedió mientras caminaba por la calle. “Una vez iba por el andén y vi que se acercaba un man, me puse nervioso y pensé: ‘protégeme Señor con tu espíritu’ (cantando). Cuando volteé a mirar, uno de ellos me reconoció y me dijo: ‘¿El Maxwell?’”, cuenta entre risas.

Chestter, sorprendido, le respondió que sí, a lo que el ladrón añadió: “Usted me ha hecho reír a la cucha, ella es fanática de Sábados Felices, así que todo bien”.

El delincuente no solo lo dejó ir sin robarlo, sino que también le dio un consejo amistoso: “Ojo, cuídese, que por acá están robando mucho”. El relato provocó las carcajadas del equipo de El Klub y demostró que el humor puede salvar en situaciones inesperadas.

Comediante Chestter / FOTO: La Kalle

Los emprendimientos de Chestter con un toque de humor

Pero la vida de Chestter no solo gira en torno al humor. Durante la entrevista, compartió su faceta como empresario, confesando que ha intentado montar varios negocios. Uno de ellos fue un paintball en Fusagasugá llamado Like and Paintball, aunque las lluvias terminaron afectando el proyecto. Cuervo, otro integrante de El Klub, bromeó sobre el nombre en inglés y Chestter respondió riéndose: “Le debí haber puesto mis bolas paintball”.

No obstante, este no ha sido su único intento en el mundo empresarial. También mencionó que estuvo a punto de montar un glamping en Silvania, pero un constructor le hizo un mal trabajo y abandonó el proyecto.

Actualmente, Chestter dirige un restaurante temático de videojuegos ubicado en Cajicá, donde los clientes no eligen la comida, sino que lanzan un dado y prueban lo que el azar decida. Con consolas como Xbox, Nintendo y PlayStation, el lugar tiene un ambiente único, decorado con personajes de videojuegos.

Aunque Chestter ha explorado otras áreas, no deja de lado su pasión por el humor. Cuando Jhovanoty le preguntó si el motivo detrás de sus negocios era que el humor ya no daba para más, Chestter respondió que los videojuegos y los emprendimientos son más por pasión que por necesidad. Entre risas, dijo que si tuviera más dinero, le gustaría montar un parque temático.