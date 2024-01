Cintia Cossio da detalles del bebé que perdió: “Soy un humano más”

La creadora de contenido Cintia Cossio hermana del reconocido influencer Yeferson Cossio estuvo en el programa de La Kalle Tardes Famosas con Jhon Carrero y Pirata Morgan, allí abrió su corazón para compartir los retos y las tragedias que ha enfrentado más allá de las cámaras y las redes sociales.

A sus 27 años, Cintia reveló los momentos que le han dejado huellas, habló con franqueza sobre uno de los episodios más desgarradores de su vida: la pérdida de su padre, seguida de un doloroso aborto espontáneo a los cinco meses de gestación, apenas cuatro meses después. "Fueron momentos muy críticos para mí, yo le pedía mucho a Dios y le decía creo que esto no lo voy a aguantar, porque ya tanta cosa seguida, eso fue un golpe muy difícil y me di golpes de pecho mucho tiempo", confesó Cintia, evidenciando la intensidad de su dolor y la lucha interna.

Además habló de que su mayor fortaleza para superar ese difícil y doloroso momento fue su amor a su hijo Thiago que en el próximo mes de mayo cumplirá 9 años. Por esta razón recordó que antes de quedar embarazada “traté de colgarme los guayos, hasta que vi ese positivo en la prueba". Con nostalgia aseguró que su hijo Thiago es el regalo que Dios le dio para mantener los pies sobre la tierra "no tengo ni palabras para describir lo que es ese cabezón para mi”.

A pesar de las adversidades insistió en que su hijo se ha convertido en su pilar y razón de ser. Thiago simboliza la esperanza y la renovación en la vida de Cintia.

Cinthya Cossio: "Fui el último polvo de mi papá y mi mamá"

La influencer también reflexionó sobre la compleja relación con su padre durante su infancia y adolescencia, marcada por malentendidos y distancias. emocionales.

A veces los padres no tienen la madurez de separar lo que pasa con la pareja de lo que pasa con los hijos y como yo fui el último polvito de mi papá y mi mamá entonces él dudaba que yo era hija de él Cintia Cossio

Sin embargo, con el tiempo y tras la llegada de Thiago, la relación entre padre e hija floreció, transformándose en una conexión llena de amor y comprensión mutua. "Cuando quedé embarazada de Thiago, ese hombre se enamoró más de mí. Él era feliz", compartió Cintia, recordando los momentos felices que vivieron juntos antes de la partida de su padre.

Por último reveló que siempre ha amado con su alma a sus papás "independientemente de sus errores". Aseguró que no los juzga y que una vez reconoció a su mamá que debía agradecerle todo lo bueno que le dio a pesar de haber quedado embarazada tan joven y de las dificultades que tuvo que pasar. "Agradezco incluso lo malo y pienso que no lo voy a hacer con mis hijos... lo que fueron mis papás fue lo que me hizo como mujer. Cogí lo bueno de cada uno, lo apliqué en mi vida y lo malo dije no quiero este y no quiero cometer los mismos errores", puntualizó.

Revive acá la entrevista completa: