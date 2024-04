Con emotivo video Alina Lozano y Jim Velásquez confirman embarazo

La pareja de la farándula conformada por la renombrada actriz Alina Lozano y el popular influencer Jim Velásquez siguen acaparando los principales titulares de la sección de farándula de distintos medios. ¿Alina Lozano embarazada? es la pregunta que muchos se hacen por estos días.

A través de un emotivo video la pareja de esposos confirmó las sospechas que muchos se temían; ¡esperan su primer hijo juntos! El anuncio llegó tras un proceso lleno de expectativas y con prueba de embarazo en mano.

Desde el inicio de su relación, la diferencia de edades, siendo Alina 30 años mayor que Jim, ha sido tema de debate constante entre los seguidores de la pareja. Sin embargo, su amor superó las críticas y los rumores y culminó en una unión matrimonial que ahora se ve coronada por la feliz espera de un bebé.

La revelación del embarazo no fue sin sus propias tensiones, pues Lozano y Velásquez compartieron el momento decisivo en un video donde se ve cuando ella ingresa al baño para hacerse la prueba y luego sale a darle la emocionante noticia de la dulce espera a su esposo Jim. Después de dos pruebas de embarazo negativas, que habían realizado en días anteriores, la tercera finalmente arrojó el resultado tan esperado, desatando la alegría y la ilusión de la pareja.

"Vamos a ser papás", anunció con emoción la actriz mientras era abrazada por su esposo, en un momento que emocionó a sus seguidores. Esta noticia ha sido recibida con una mezcla de reacciones en las redes sociales, desde el escepticismo hasta los mensajes de apoyo y felicitaciones.

Embarazo de Alina Lozano genera opiniones divididas

"Pero alina yo tengo 45 ya no me llega la regla y tu como consigues eso", "Yo veo que ellos le hicieron las rayitas", "sigo creyendo que es puro cuento", "lloré de emocion, tengo 37 y no he podido quedar embarazada", "Es real ????? ya me la estoy creyendo", Son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación de Jim que ya supera los 4,5 millones de reproducciones.

Ante las dudas y críticas que han rodeado su relación desde el principio, Alina y Jim han optado por mantenerse enfocados en su amor y en su deseo de formar una familia. A pesar de las especulaciones, ambos han dejado claro que este nuevo capítulo en sus vidas es motivo de gran alegría y emoción.

En medio de las polémicas y los comentarios, la pareja continúa adelante, demostrando que su amor es real y sólido. Mientras tanto, los fans siguen de cerca cada paso que dan y deseando lo mejor para la futura familia.

