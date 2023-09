Controversia en redes por la nueva cirugía de Johanna Fadul: en video mostró como va su recuperación

La reconocida actriz colombiana Johanna Fadul ha acogido una gran fama por sus diferentes actuaciones en importantes proyectos en los que sin duda alguna, se destacó. Es frecuentemente activa en redes sociales y ahora hay un nuevo tema por el cual está dando de qué hablar.

Sin tapujos compartió abiertamente los resultados de su última cita con el bisturí. A pesar de ser reconocida por su estilo de vida saludable y enérgico, recientemente optó por un procedimiento de marcación abdominal.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, Johanna, de 38 años, compartió videos mostrando el progreso de su recuperación tras esta intervención estética. Allí se le ve mientras camina por su casa en bikini y sin filtros, revelando cómo está evolucionando su proceso de recuperación.

"Quiero mostrarles cómo va mi recuperación. Si se fijan, se empiezan a notar las cánulas cuando estiro. Todavía estoy un poco tensa, y si extiendo los brazos, se nota algo extraño aquí", explicó en la parte inicial del clip.

Publicidad

"Por supuesto, todavía hay algo de inflamación, se siente y al mismo tiempo no. Hoy tengo una sesión de masajes", añadió la actriz, revelando que además de la marcación abdominal, también se sometió a un procedimiento de transferencia de grasa a los glúteos.

En las redes sociales, la cirugía de Johanna ha generado un debate entre los internautas. Aunque algunos critican su decisión de someterse al procedimiento estético, muchos otros la respaldan. "Ella está obsesionada con su físico", "Que obsesión con el cuerpo!! Que cansancio" "esta mujer ya no sabe cómo más llamar la atención" "dejen la envidia se ve divina", "se perdió esa platica, quedó igual", "ella es una diosa hoy y siempre", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la actriz.

Hace algunas semanas, Johanna Fadul aclaró las dudas sobre su decisión de optar por este procedimiento estético. "Soy una mujer muy fit, me gusta cuidar mi alimentación y empecé a pesar 47, 48, 49, 50 kilos, pensé 'Dios mío, esto no es normal'", compartió en el programa La Red de Caracol Televisión.

Publicidad

A pesar de ver resultados en zonas como los brazos gracias a una conocida dieta, seguía sintiéndose insatisfecha. "Hace muchos años luché contra la bulimia y traje todo eso al presente. No me sentía bien con mi apariencia, me sentía desconectada de mi propio cuerpo", confesó. Esta percepción fue lo que la llevó a tomar la decisión de someterse al procedimiento estético.

Esta aclamada actriz ha marcado huella y se ha ganado el corazón de muchos televidentes por su participación en series como como "Padres e Hijos" y, por supuesto, "Sin Senos Sí Hay Paraíso", donde consolidó su carrera en la industria televisiva.

Publicidad

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo ocho: ping pong sorpresa