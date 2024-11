Dayana Jaimes estuvo ausente en debut de Martín Elías Jr. como cantante y dio sus razones

El mundo del vallenato recibió con entusiasmo el debut de Martín Elías Jr., quien decidió seguir los pasos de su padre, Martín Elías Díaz, en la música. Con tan solo 17 años, el joven cantante presentó su primer trabajo discográfico titulado 'Mi presentación', un álbum compuesto por seis canciones, incluida una de su autoría.

Este lanzamiento, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024 en la Discoteca Bar Trucupey de Barranquilla , contó con gran asistencia y entusiasmo de los fanáticos, quienes abarrotaron el lugar para apoyar al heredero de la dinastía Díaz.

El evento no estuvo exento de controversias. La ausencia de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías Díaz y periodista reconocida, no pasó desapercibida para los seguidores. Muchos se preguntaron por qué no estuvo presente en un momento tan importante para el hijo de su fallecido esposo.

Ante los rumores y comentarios en redes sociales, Dayana Jaimes decidió pronunciarse. A través de Twitter, la periodista expresó su incomodidad ante las especulaciones:

"Qué preguntadera la de la gente", escribió inicialmente. Posteriormente, aclaró su posición con un mensaje contundente :

Normalicemos que yo no tengo que estar siempre presente en cualquier evento que haya. A mi edad uno le va perdiendo el interés a salidas por la noche

Jaimes también enfatizó que su ausencia no debería interpretarse como un conflicto con la madre de Martín Elías Jr., sino como una decisión personal basada en sus prioridades y preferencias.

El lanzamiento de 'Mi presentación' coincidió con el cumpleaños número 17 del joven artista, quien lo celebró con una caravana en Valledupar, conocida como la ‘mancha amarilla’. Este símbolo, que rinde homenaje a su padre, reunió a decenas de seguidores que acompañaron al nuevo talento del vallenato en su día especial.

Martín Elías Jr. agradeció el apoyo de sus fanáticos con un emotivo mensaje en redes sociales:

"Bendito 14 celebrando mi cumpleaños y lanzamiento de la cápsula martinista ' Mi presentación' con mi gente, los martinistas que siempre están para mí. Oficialmente ya pueden escuchar todas las canciones 💛〽️".

Durante su presentación en Barranquilla, el joven artista compartió escenario con su grupo musical, Los Alcabala, y demostró que está dispuesto a mantener vivo el ‘Martinismo’, un legado que su padre dejó en el vallenato.

Aunque no estuvo presente en el evento, Dayana Jaimes ha mostrado en diversas ocasiones su respaldo al joven cantante. En entrevistas previas, señaló que estaba feliz de que Martín Elías Jr. siguiera con el legado familiar, siempre y cuando fuera una decisión propia y no producto de presiones externas.

Con estas declaraciones, la periodista dejó claro que su ausencia no implica desinterés o desaprobación hacia la carrera del hijo de Martín Elías, sino una elección personal en su estilo de vida.

Mientras tanto, Martín Elías Jr. continúa su camino como cantante, decidido a honrar la memoria de su padre y a conquistar nuevos horizontes en el vallenato. Con un debut exitoso y el respaldo de miles de fanáticos, promete ser una figura clave en el género.

