El curioso objeto que apareció en estatua de Shakira, ¿Qué significa?

Hace pocos días se conoció la noticia del homenaje a la cantante barranquillera Shakira , un reconocimiento por su larga carrera artística en la industria musical, convirtiéndose en una de las embajadoras de Colombia por todo el mundo.

Y es que la colombiana ha conquistado casi todo el planeta con su enorme talento para cantar, gracias a su particular voz que la hace única, del mismo modo su espectacular forma de bailar, pues gracias a sus movimientos de cadera enamoró al mundo entero.

Para nadie es un secreto la forma en la que la barranquillera fue evolucionando con el pasar de los años, gracias a su trabajo y disciplina ha logrado posicionarse como una de las mejores artistas del pop en Latinoamérica y una de las colombianas más reconocidas en la industria musical en todo el mundo.

Desde que inició su carrera no ha dejado de cosechar una gran cantidad de éxitos musicales, desde su primer álbum llamado 'Pies descalzos', el cual la lanzó al estrellato. A partir de aquí surgieron otros éxitos como, '¿Dónde están los ladrones', álbum que la convirtió en una artista global, posteriormente, llegaron canciones como 'Ojos así', 'La tortura', 'Waka Waka' entre muchos otros éxitos musicales.

Publicidad

Es por ello que Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, tomó la decisión de hacerle un homenaje el pasado 26 de diciembre en esa ciudad, con una escultura de Shakira, ubicada en el malecón del río, un monumento que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Desde ese momento se empezó a viralizar en las redes sociales un error ortográfico en la placa que identifica al autor de la obra. El apellido del escultor aparece dos veces, uno inicial escrito como Yino Márques y al final sí aparece bien escrito su apellido Márquez.

Placa Shakira con error de ortografía / FOTO: Twitter

Por supuesto, esto generó todo tipo de críticas en internet y hasta el mismo artista que diseñó la escultura se pronunció al respecto en donde dijo lo siguiente:

Publicidad

"Yo creo que eso fue un error producto de la corredera cuando se hacen estas cosas, yo no le di mucha importancia porque lo dialogué con el alcalde y me dijo 'no se preocupe que eso mañana lo resolvemos'. No le veo importancia a eso", dijo el escultor en entrevista con Noticias Caracol.

Pero ahora el tema de discusión es otra particular característica que tiene la estatua y de la cual también los internautas se cuestionan, pues se trata de un bombillo que tiene entre sus manos, lo que causo bastante curiosidad.

"Fueron varios los contactos que tuvimos con ella, pero esa foto nos sirvió porque tiene un vestido largo y ella eleva las manos. Eso me permitió a mí simbolizar en esa falda el mar y el río, que es lo que es parte de la esencia de Shakira, y en la parte superior de las manos le coloqué una luz para simbolizar la trascendencia, porque, si tú te das cuenta, Shakira comenzó en el medio de la música siendo una desconocida, pero en la medida en que avanzó con empeño, trabajo y disciplina logró esa trascendencia", afirmó Yino Márquez, en diálogo con Noticias Caracol.

También puedes ver:

Publicidad