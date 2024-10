Ellas son las bellas hijas de Giovanny Ayala; lo defienden tras pelea con Ciro Quiñonez

Giovanny Ayala, reconocido exponente de la música popular en Colombia, es noticia recientemente por un enfrentamiento con su colega Ciro Quiñonez. Lo que comenzó como una discusión verbal entre ambos artistas terminó en una violenta pelea en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, sorprendiendo a los presentes.

El incidente no pasó desapercibido, ya que las imágenes de la pelea se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando la intensidad del altercado. Testigos afirmaron que lo que parecía una simple discusión pronto se salió de control, involucrando también a los acompañantes de los cantantes.

La raíz del conflicto parece venir de años atrás. Según Ayala, la discordia comenzó cuando Ciro Quiñonez decidió excluirlo de una nueva versión de la canción "Regalada sales cara", a pesar de que en la primera versión habían trabajado juntos. Ayala manifestó su molestia públicamente en un video, señalando: “Después de todo lo que invertí en ese proyecto, me dejaron por fuera. Esto no es más que una muestra de deslealtad”.

Tras la polémica pelea, una de las hijas de Giovanny Ayala, Valentina Ayala, utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre lo sucedido. Su cuenta de Instagram vio un aumento significativo de seguidores, lo que despertó la curiosidad sobre quiénes son las hijas de este reconocido cantante.

¿Cuántas hijas tiene Giovanny Ayala?

Ayala es padre de siete hijos, tres de los cuales son mujeres. A menudo, el cantante comenta con humor que cuando sus hijas eran pequeñas, les decía que no podrían tener novio hasta cumplir 45 años. Ahora, sus hijas Valentina, Natalia y Julieth, todas adultas, son muy activas en redes sociales, donde han conquistado a muchos por su belleza, inteligencia y talento.

Julieth Ayala: La mayor de las tres hermanas, Julieth tiene 24 años y es estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Aunque es más reservada en cuanto a su vida personal, ha compartido en redes momentos importantes, como su graduación de bachillerato, en 2019, que su padre celebró con orgullo.

Valentina Ayala: Nacida en 2003, Valentina también está estudiando periodismo. Sin embargo, su verdadera pasión es el maquillaje, un arte en el que ha sobresalido y que comparte en su cuenta de Instagram. Además, ofrece cursos para ayudar a otras mujeres a perfeccionar sus técnicas.

Natalia Ayala: Con 21 años, Natalia reside en Villavicencio, donde estudia y realiza publicidad en redes sociales. Su perfil de Instagram refleja su amor por el modelaje, los viajes y el canto.

Giovanny Ayala ha demostrado no solo su talento en la música, sino también su orgullo por sus hijos. De hecho, uno de ellos, Miguel Ayala, participó en el popular reality show "Yo Me Llamo", donde recibió elogios de Amparo Grisales por su interpretación: "Para mí no te llamas, porque cantas mejor que el original".

Aunque no ganó el concurso, Miguel contó con el apoyo incondicional de su padre, quien expresó su orgullo públicamente.

El cantante sigue siendo un referente en la música popular colombiana, mientras que su familia se mantiene en el centro de atención, la situación con su colega Ciro Quiñonez mantiene en vilo al público.