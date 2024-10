Feid hace fuerte confesión sobre vicio que no controla: "Efectos de la abstinencia"

En una reciente entrevista en el popular podcast del puertorriqueño Chente Ydrach, Feid, uno de los artistas más influyentes del género urbano, compartió una confesión que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Aunque el colombiano ha logrado mantener su vida privada en relativo hermetismo, esta vez decidió hablar de uno de sus hábitos más arraigados: el café.

Feid comenzó la charla dejando claro que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, su único "vicio" es el café.

"Yo todos los días tomo un par de tazas. Me gusta mucho, me fascina", reveló con una sonrisa.

El intérprete explicó que su amor por el café es tan grande que incluso durante un diagnóstico médico que lo obligó a dejarlo por un tiempo, sintió los efectos de la abstinencia.

"Me quitaron el café por dos o tres meses y, marica, casi me muero. Tenía dolores de cabeza, era raro. Pero cuando me dijeron que ya estaba bien, volví al café más fuerte que nunca", confesó el artista. Además de confesar que su día inicia con un café.

Feid también compartió anécdotas sobre su relación con el café, desde cómo le gusta prepararlo en su casa hasta las experiencias que ha vivido probando diferentes tipos de café en Colombia y el mundo.

"Yo me preparo el café en mi casa con un Chemex. Es un proceso que disfruto mucho, desde moler las pepitas hasta ajustar la temperatura del agua. Es todo un ritual", explicó.

En la conversación, Feid no solo habló de su amor por el café, sino que también dejó claro que, aunque no es una persona que beba o fume de manera descontrolada, no puede resistirse al aroma de una buena taza de café.

"No es que me voy a morir si no tomo café hoy, pero si hay café, lo disfruto mucho", añadió.

Para Feid, el café no es solo una bebida, es una parte importante de su vida diaria, algo que lo conecta con su tierra y sus raíces.

"Colombia es un país cafetero y me encanta probar diferentes tipos de café, ver cómo lo cultivan y cómo lo preparan", dijo con admiración.

A lo largo de la entrevista, Feid dejó claro que, aunque su vida ha cambiado mucho desde que saltó a la fama, su amor por el café sigue siendo una constante.

Y es que, para el colombiano, el café es mucho más que una bebida; es un vicio que, lejos de controlar, ha aprendido a disfrutar y a compartir con quienes lo rodean. "El café huele muy rico, y si ustedes están tomando café, yo también quiero el mío", concluyó entre risas.

Sin duda, Feid demostró que, pese a la fama y el éxito, hay placeres simples que no cambian. Y para él, el café es uno de esos pequeños grandes placeres que lo acompañan en su día a día.

