Feid se sincera sobre su romance con Karol G: "No hubiera escogido hacer esto"

En una reciente entrevista con el puertorriqueño Chente Ydrach, el cantante colombiano Feid, conocido como "El Ferxxo", rompió el silencio y habló por primera vez sobre su relación con Karol G, una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento.

La conversación giró en torno a cómo la fama y la constante exposición mediática afectan su noviazgo, algo que hasta ahora ambos artistas habían mantenido en un bajo perfil.

Feid reconoció que la fama viene con un costo emocional, tanto en su carrera como en su vida privada.

"Es el trabajo que escogí y tengo que aceptarlo con la exposición, con lo que hay que hacer o con que opinen", dijo el artista de 32 años, quien admitió que aunque disfruta de su éxito, estar bajo la lupa constantemente puede ser agotador.

Sin embargo, no parece arrepentido: "Si yo no quisiera que opinen de mi música o de mi relación, no hubiera escogido hacer esto".

El cantante explicó que, pese a la constante curiosidad del público, su estrategia ha sido mantener los detalles de su relación fuera de las redes sociales y los medios de comunicación. Para Feid, la clave está en no dejarse abrumar por los comentarios y rumores.

"Siento que es parte de esto. Si cojo lucha con eso, voy a ser infeliz", expresó con sinceridad, dejando claro que está dispuesto a aceptar las implicaciones de la fama por el amor que siente hacia su carrera y su pareja.

La relación entre Feid y Karol G ha sido tema de conversación desde hace meses, a pesar de que ambos han evitado hablar públicamente sobre su romance.

No obstante, su cercanía ha sido evidente en diversos eventos y conciertos, donde los fanáticos han captado momentos que confirman su conexión. Además, en 2021, ambos colaboraron en el tema 'Friki', lo que avivó aún más los rumores sobre su relación.

Aunque la pareja ha tratado de mantener un perfil bajo, el público ha estado atento a cualquier indicio sobre su vida amorosa.

La prensa y los seguidores se preguntan cómo manejan la presión y las críticas, especialmente por la constante comparación con la relación pasada de Karol G con el cantante Anuel. Sin embargo, Feid dejó claro que, a pesar de los desafíos, ambos disfrutan de su noviazgo, y su amor parece estar en su mejor momento.

¿Feid se la lleva bien con los padres de Karol G?

Otro aspecto que ha llamado la atención es la relación de Karol G con los padres de Feid, quienes han sido vistos en varios de sus conciertos.

Jorge Villada, profesor universitario, y Berta Hoyos, psicóloga, no solo son cercanos a su hijo, sino que también han mostrado apoyo hacia la cantante paisa.

Aunque no existen fotos públicas de Karol G junto a ellos, la presencia de los padres de Feid en un concierto de la artista en Estados Unidos sugiere que la relación es sólida.

Feid mencionó que sus padres han acogido a Karol G con los brazos abiertos, lo que se ha reflejado en la buena dinámica que mantienen tanto en lo personal como en lo profesional.

Feid finalizó la entrevista compartiendo sus deseos de poder disfrutar de más momentos privados, lejos de las cámaras y el escrutinio público, especialmente durante las vacaciones.

"Me encanta estar con mis fans y sentir su cariño, pero también me gustaría tener momentos de tranquilidad, sin paparazzi", confesó. Aun así, el artista sabe que la exposición es inevitable y está dispuesto a enfrentarlo con madurez.

El futuro de esta pareja sigue siendo un misterio, pero lo que queda claro es que, a pesar de la fama y las críticas, Feid y Karol G parecen estar disfrutando de su relación al máximo, haciendo frente a los desafíos que trae consigo la vida en el ojo público.

