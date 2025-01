Flavia Dos Santos es víctima de robo; se le llevaron hasta los dientes

Flavia Dos Santos y su esposo, Julio César, viven un inicio de año amargo tras ser víctimas de un robo en su propia casa. La presentadora brasileña compartió a través de sus redes sociales que, durante sus vacaciones en Brasil, un grupo de ladrones aprovechó su ausencia para despojarla de valiosos objetos materiales y recuerdos familiares.

Todo comenzó cuando Flavia viajó a Río de Janeiro a mediados de diciembre para disfrutar de los carnavales. Sin embargo, al regresar el 10 de enero a Bogotá, se encontró con una realidad inesperada: su apartamento estaba casi vacío.

"Volver a casa y descubrir que fuimos robados. Robo planeado, cámaras de seguridad apagadas. Y nadie vio, ni supo, ni avisó. Y nos llevaron todo", expresó la sexóloga a través de su cuenta de X.

Con tono visiblemente afectado, continuó: “Acabo de aterrizar en Bogotá. Y aunque todavía no he llegado a mi casa, ya me enteré, gracias a la señora que trabaja conmigo, que entraron a mi apartamento y me robaron todo. Ahora voy para allá y veremos qué es lo que dejaron" .

Flavia detalló, en una posterior publicación en Instagram, que los ladrones se llevaron objetos personales de gran valor emocional y económico.

"La verdad es esa. Entraron en mi casa y la gente de seguridad no hizo nada y la administración menos, que debe ser cómplice", comentó con indignación.

Para ella, lo más doloroso fue que los delincuentes no solo robaron objetos materiales, sino también recuerdos importantes, como los dientes de leche de sus hijos.

"Se llevaron hasta los dientes de leche de mis hijos que, para mí, eran un recuerdo muy valioso", lamentó.

En su relato, la presentadora reveló que los ladrones también robaron un perfume que para ella tenía un valor sentimental, además de varios otros objetos personales y artículos de gran valor.

La sexóloga también mencionó que, debido a este lamentable incidente, se ha visto obligada a tomar medidas drásticas para mejorar la seguridad de su hogar, incluyendo la instalación de cámaras de vigilancia adicionales. "Toca tener ahora 20.000 cámaras, como me recomendaron poner y ya estoy poniendo; toca cambiar chapas, toca tener un control terrible... o sea, eso no es vida", señaló.

Las autoridades, por su parte, ya están investigando el caso. Se estima que el robo ocurrió entre el 19 y el 20 de diciembre, justo cuando Flavia y su familia se encontraban fuera de la ciudad.

