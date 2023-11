Hijo de Brad Pitt se refirió a su papá como “maldito ser humano horrible”

Nuevos detalles de cómo era la convivencia entre Brad Pitt y Angelina Jolie han salido a la luz. La pareja de actores de Hollywood están separados desde 2016. Un mensaje en redes sociales por parte de uno de los hijos de la pareja revela la tensa relación del actor con sus hijos, el mensaje lo escribió su hijo adoptivo Pax en su cuenta de Instagram en 2020.

Aunque el contenido originalmente era privado, recientemente se filtró y mostró a Brad Pitt sosteniendo el Oscar que ganó un año antes. En este mensaje, Pax no escatimó críticas hacia su padre, calificándolo de "imbécil" y "persona terrible y despreciable". Acusó al reconocido actor de carecer de consideración y empatía hacia sus cuatro hijos menores.

"¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores, que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, has convertido la vida de mis allegados en un infierno constante", expresó Pax en sus redes sociales.

El joven, actualmente con 19 años, aseguró que la verdad sobre Brad Pitt saldría a la luz eventualmente y, de manera irónica, le deseó un "feliz día del padre", tildándolo como un "maldito ser humano horrible". Estas revelaciones arrojan luz sobre la complejidad de las relaciones familiares en una de las parejas más destacadas de la industria del entretenimiento.

La tensión en la familia Pitt-Jolie parece intensificarse con cada revelación. Esta no es la primera ocasión en que uno de los hijos de Brad Pitt evidencia la difícil relación que mantiene con su padre. Anteriormente, Zahara, la hermana mayor de Pax, adoptada en Etiopía en 2005, generó controversia al omitir el apellido de su padre durante su iniciación en la fraternidad Alpha Kappa Alpha, según se observa en un video captado.

La discordia entre los hermanos refleja la complejidad de la situación familiar, que se hizo más evidente en 2016 cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio tras un incidente en un jet privado. En ese momento, se alegó que Pitt agredió a su hijo Maddox, lo que llevó a investigaciones del FBI y Servicios Familiares. La relación tumultuosa entre los padres se evidenció públicamente, marcando el inicio de un proceso legal complicado.

A pesar de que inicialmente Jolie obtuvo la custodia completa de los hijos, un nuevo acuerdo en 2021 permitió que compartieran el 50% del tiempo con Pitt. Sin embargo, este acuerdo fue posteriormente anulado debido a conflictos de interés del juez con el actor, agregando más complejidad a la situación legal.

