Hijo de la Gorda Fabiola hace emotiva promesa y llama papá a Polilla

El 19 de septiembre de 2024 quedará marcado como un día triste en la historia del humor colombiano. Ese día, Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola, falleció, dejando un vacío en el corazón de millones de seguidores que crecieron riendo con su talento y carisma.

Su partida causó una gran conmoción en el país, donde La Gorda Fabiola era considerada un ícono del humor. Desde sus primeros pasos en televisión, se ganó el cariño del público y se convirtió en una figura central del entretenimiento. Su legado humorístico perdurará en la memoria colectiva de los colombianos.

Seis días después de su fallecimiento, la atención sigue centrada en su familia, en especial en su esposo Nelson Polanía, conocido como Polilla, y sus hijos. En este contexto, Juan Sebastián Valencia, uno de los hijos de Fabiola de su primer matrimonio, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, dirigiéndose a Polilla con un profundo agradecimiento.

La publicación en redes de Juan Valencia Posada a Polilla /Foto: captura de pantalla Instagram

En su cuenta oficial de Instagram, Juan compartió una fotografía abrazando a su padrastro y expresó: "Soy un privilegiado, la vida me regaló otro papá que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina, me mostró lo que significa el amor por la profesión".

Amó a mi mamá demasiado, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es todo lo que está bien en la vida. ¿Cómo no amarlo a él y agradecerle tanto? Juan Valencia Posada

Con estas palabras, Juan Sebastián Valencia hizo público su afecto hacia Polilla, quien se convirtió en una figura paternal en su vida. Destacó cómo Polilla no solo fue un pilar en su crecimiento personal, sino también un ejemplo de amor y dedicación hacia su madre, un amor que todos pudieron observar tanto en la televisión como en la vida cotidiana.

Polilla y La Gorda Fabiola, pareja de comediantes colombianos / Foto: Instagram @polilla_feliz

Juan Sebastián no solo expresó su gratitud, sino que también hizo una promesa conmovedora que emocionó a muchos de sus seguidores. En su mensaje, escribió: "Poli, te digo: No estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará y apoyará siempre. Padrino de boda, padre, amigo. Te amo".

Polilla, por su parte, ha mantenido un bajo perfil tras el fallecimiento de su esposa, pero el mensaje de Juan Sebastián Valencia fue recibido con muestras de apoyo y cariño por parte de los seguidores de la familia. Muchos destacaron la nobleza del gesto y el amor incondicional que siempre existió en la relación entre Polilla y La Gorda Fabiola.

