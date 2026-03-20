Hospitalizan de urgencia a Chuck Norris y crece la preocupación por su estado de salud

El actor Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia, este jueves 19 de marzo, por lo cual, el protagonista de varias películas de acción fue trasladado a un centro médico, lo que encendió de inmediato las alarmas sobre su bienestar físico dada su avanzada edad.

Los primeros reportes difundidos por el medio especializado TMZ, el experto en artes marciales sufrió un incidente de salud mientras se encontraba en la isla de Kauai, en el archipiélago de Hawái. Pese a que no se conocen detalles de lo ocurrido, se confirmó que fue atendido de inmediato por el personal médico.

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Fuentes cercanas al actor han intentado transmitir tranquilidad. Según personas con conocimiento directo de la situación, el protagonista de Delta Force se encuentra estable y de buen ánimo. Incluso, algunos allegados mencionaron que Chuck Norris mantiene su buen humor, al punto que se encuentra bromeando con el personal del hospital y amigos.



De igual forma, se conoció que el pasado 10 de marzo, el actor celebró su cumpleaños número 86. Al punto que compartió un video en sus redes sociales donde se le veía entrenando con gran intensidad, demostrando una condición física que impresionó a sus seguidores en redes sociales.

En su publicación, Norris acompañó las imágenes con una frase que se volvió viral: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”. Sin embargo, sus antecedentes médicos, como los dos infartos sufridos en 2017, mantienen a los especialistas y a sus fans atentos a cualquier complicación.

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¿Cómo fue la carrera de Chuck Norris?

Carlos Ray "Chuck" Norris se convirtió en un fenómeno más allá de lo actoral, este inició su carrera despegó en la década de los sesenta como campeón mundial de karate, para luego dar el salto a Hollywood, donde protagonizó duelos memorables como el que tuvo con Bruce Lee en The Way of the Dragon.

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Luego, su consolidación definitiva llegó con la serie "Walker, Texas Ranger", donde interpretó al ranger Cordell Walker durante casi una década. Además de su faceta artística, Chuck Norris creó su propio estilo de artes marciales, el Chun Kuk Do, y se convirtió en el centro de los populares "Chuck Norris facts", una serie de bromas en internet que resaltan su supuesta invencibilidad.

Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes oficiales han emitido un comunicado formal que detalle su evolución médica. No obstante, la comunidad internacional permanece atenta a las actualizaciones que surjan desde el hospital en Kauai, esperando la pronta recuperación del hombre que marcó una generación.

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