Jhonny Rivera al borde del llanto al ver a Andy Rivera compartiendo tarima con Karol G

El estadio El Campín de Bogotá se convirtió para muchos fans en el epicentro del espectáculo memorable de la cantante Karol G, donde el talento y la emoción se fusionaron para celebrar el éxito de Andy Rivera, hijo del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera,quien brilló como telonero en el reciente concierto de Karol G.

La velada no solo fue un gran momento en la carrera de Andy, sino también un momento de profundo orgullo para su padre, quien no pudo contener sus lágrimas al ver a su hijo sobre el escenario.

"Agradezco como me lo apoyan y me lo quieren, no hay palabras para agradecer aKarol G", expresó Jhonny Rivera en sus redes sociales. La noche no solo fue un testimonio del talento de Andy, sino también del apoyo de sus seguidores, quienes lo recibieron con entusiasmo y celebraron cada nota de sus canciones.

La emoción fue palpable durante todo el concierto. Para Jhonny Rivera, este momento fue una prueba del arduo trabajo y dedicación que su hijo ha invertido en su carrera musical, así como un recordatorio del poder del amor y el apoyo familiar en la búsqueda de los sueños.

Publicidad

El éxito de Andy Rivera como telonero de Karol G no solo marcó un gran paso en su carrera, sino que también es un testimonio del talento y la determinación que lo han llevado a convertirse en una figura destacada en la escena musical colombiana.



Desde sus humildes comienzos hasta este momento de gloria, Andy ha demostrado una y otra vez su capacidad para cautivar a audiencias de todas las edades y trasfondos, consolidándose como un verdadero ícono del género urbano colombiano.

La noche de Karol G en Bogotá no solo fue un concierto, sino un evento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El éxito de Andy Rivera como telonero no solo enorgulleció a su familia, sino que también inspiró a miles de personas a seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Como dijo Jhonny Rivera, "no hay palabras para agradecer" el apoyo recibido, pero sin duda, la emoción y el amor fueron evidentes en cada nota y cada aplauso de esa inolvidable noche de música y celebración.

Publicidad

Mira también: Oscar Córdoba ¡Cómo nunca lo has visto! jajaj