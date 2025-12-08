Jossimar Calvo rompe el silencio tras duro atentado en Cúcuta: “Pudo haber sido peor”

El reconocido gimnasta colombiano Jossimar Calvo reapareció públicamente luego de haber sido afectado por un atentado en Cúcuta, en el que tanto él como su pareja resultaron heridos por la onda explosiva.

A pocas horas del incidente, decidió enviar un mensaje lleno de gratitud, fe y reflexión, destacando que, pese al impacto vivido, siguen con vida y fuera de peligro.

Jossimar Calvo reapareció tras atentado en Cúcuta

A través de sus redes sociales, el deportista compartió un escrito en el que agradeció a Dios, a los medios y a todas las personas que se preocuparon por su estado. En su mensaje explicó que, aunque vivieron un “momento muy fuerte”, ambos están bien y que lo ocurrido representa una bendición dentro de lo que pudo ser una tragedia mayor.

Sus palabras transmitieron serenidad y alivio, tanto para sus seguidores como para la comunidad deportiva, que sigue muy de cerca su evolución. El gimnasta destacó que los daños fueron únicamente materiales y que tanto él como su pareja se encuentran estables, rodeados del apoyo de familiares, allegados y profesionales de la salud.

El mensaje también dejó ver el impacto emocional de vivir un suceso inesperado en medio de una ciudad que enfrenta un preocupante aumento de la violencia. Para muchos, su testimonio se convirtió en una voz de esperanza en medio del clima tenso que ha marcado a Cúcuta en los últimos días.



El atentado y la situación de seguridad que envuelve a Jossimar Calvo

El ataque ocurrió durante la madrugada del pasado 7 de diciembre, cuando una explosión dirigida contra torres de energía alcanzó el vehículo en el que viajaba el deportista.

Además de afectar la integridad de quienes estaban a bordo, el atentado provocó la caída de varias estructuras eléctricas y dejó sin servicio a sectores como Prados del Este, Escobal y García Herreros.

La explosión fue solo uno de los tres hechos violentos reportados esa misma noche en Cúcuta. En otros ataques simultáneos fueron asesinados dos policías y varios más resultaron heridos, en actos que las autoridades atribuyeron al ELN como represalia por recientes operaciones de seguridad en la zona.

Estos incidentes han generado una alarmante sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos. Familiares, vecinos y seguidores del gimnasta permanecen atentos a su evolución, mientras la fuerza pública intensifica los operativos para evitar nuevos episodios.

La reaparición del deportista, pese al susto y la gravedad del panorama, se convirtió en un símbolo de resistencia y gratitud. Su testimonio es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fuerza humana para sobreponerse a situaciones límites.

En medio de un ambiente cargado de incertidumbre, sus palabras han sido recibidas como un bálsamo que invita a mantener la esperanza, a no perder la fe y a valorar cada instante con quienes se ama.

