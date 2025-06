Joven acusa a Alejandro Sanz de aprovecharse de ella siendo una niña: "Me siento sucia"

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz se encuentra en el centro de una polémica por unas recientes declaraciones de una joven que asegura que fue fanática de él, empleada y hasta pareja sentimental; sin embargo, no se expresa de manera positiva hacia el artista sino con duros señalamientos.

Se trata de una joven en Barcelona identificada como Ivet Playà y quien, a través de un video en redes sociales, asegura que rompe su silencio para liberarse de las cargas que siente debido a lo vivido con el cantante.

En su relato la joven asegura que era una fan enamorada de Alejandro Sanz a quien tuvo la oportunidad de conocer; sin embargo, lo que inició como un sueño se convirtió en una pesadilla de la que guardó silencio durante años ocultando su experiencia "traumática".

A través del video publicado en su cuenta de TikTok la joven asegura que decide contar su historia "por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, al tiempo que agrega que todo inició en el 2015 cuando era menor de edad y logró contacto con el artista a través de redes sociales.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandara mensajes, me comentara las fotos o, incluso, publicaba cosas mías en sus redes”, dice la joven quien además publicó imágenes de los 'likes' y comentarios del cantante en sus publicaciones.

Según el relato, la comunicación fue virtual hasta que ella cumplió 18 años y allí se dio el primer encuentro privado con Alejandro Sanz quien ya tenía 49 años. Luego de hacerse más cercanos la joven decidió trabajar de camarera con el fin de seguirlo en sus conciertos. "Yo era una niña", insiste la fan.

Al cumplir 22 años la joven decidió mudarse a Madrid debido a que, según ella, Alejandro la contrató para trabajar con él, pero el tema pasó de ser una relación profesional a personas e íntima.

“Mi vínculo personal con él se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más, pero se convirtió en una terrible pesadilla”, dice en su confesión en la que agrega que debido a lo vivido se siente humillada "incluso sucia" por las acciones del cantante que la joven asegura que "llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral e incluso humano".

Por último la mujer asegura que no está culpando a Alejandro Sanz de alguna conducta delictiva, pero asegura que el cantante se la "llevó por delante", obligándola ahora a vivir "en una realidad paralela".