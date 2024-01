Julio Sánchez Cóccaro cuenta cómo se le apareció la Virgen

El reconocido actor colombiano , Julio Sánchez Cóccaro, ha compartido detalles sobre una experiencia sobrenatural que vivió hace algún tiempo. El actor, conocido por su extensa carrera en producciones televisivas y cinematográficas, reveló que la Virgen de Fátima se le apareció en un momento crítico de su vida. Declaraciones que hizo en una entrevista con el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo', transmitido por Canal Uno.

En la entrevista, Sánchez Cóccaro relató que la impactante experiencia ocurrió hace varios años, cuando estaba enfrentando una neumonía língula que se había vuelto severa. En un estado crítico de salud, el actor fue hospitalizado y aislado, llegando incluso a recibir despedidas de quienes pensaban que no sobreviviría.

El actor describió el momento en que, estando en su cama de hospital, abrió los ojos a las 3 de la mañana y se encontró con una figura femenina resplandeciente con una corona, que flotaba junto a él. La misteriosa entidad le transmitió un mensaje reconfortante mentalmente, diciendo: "Todo va a estar bien".

"Estaba muy mal, no dejaban entrar a la familia ya. Ese día, a las 3 de la mañana, abrí los ojos y vi una mujer de blanco con una corona. Esa mujer flotaba, levitaba, se acercó por el lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido", relató emocionado el actor.

Inicialmente pensó que podría tratarse de un sueño o alucinación, pero para su sorpresa, ese mismo día experimentó una notable mejoría y fue dado de alta solo cuatro horas después.

Julio Sánchez Cóccaro, padre del también actor Variel Sánchez, expresó su confusión inicial al descubrir que la figura celestial coincidía con la representación de la Virgen de Fátima que se encontraba en la puerta de su habitación. Este impactante encuentro, según el actor, resultó en una sanación milagrosa que cambió el rumbo de su lucha contra la enfermedad.

La revelación de esta experiencia única ha generado un gran revuelo en las redes sociales , donde seguidores y admiradores del actor expresan sus opiniones y comparten mensajes de apoyo. Sin duda, esta historia deja a muchos reflexionando sobre lo trascendental y misterioso de la vida de Julio Sánchez Cóccaro.

