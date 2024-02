Llueven críticas a exnovia de cantante de Piso 21 por decir que le regaló un IPhone 'barato'

La reconocida influencer mexicana, Dania Méndez, desató una ola de críticas, comentarios y opiniones encontradas en las redes sociales tras compartir públicamente que una de las causas de la ruptura de su relación sentimental, con un integrante de la agrupaciónPiso 21, estuvo relacionada con un regalo de Navidad que no cumplió con sus expectativas: un iPhone de gama baja en lugar del esperado iPhone 14 Pro Max.

Conocida por su participación en programas televisivos como Acapulco Shore y La Casa de los Famosos, Méndez confesó en una entrevista para el podcast 'UnTalFredo' los motivos que la llevaron a tomar la decisión de poner fin a su relación amorosa con Lorduy, integrante de este grupo musical.

Según reveló la influencer, la situación que desencadenó la ruptura no fue únicamente una infidelidad de su expareja, como en el momento de la separación se dio a conocer, sino también por la decepción experimentada al recibir un regalo navideño que no se alineaba con sus expectativas. Méndez esperaba recibir un iPhone 14 Pro Max, mientras que Lorduy le obsequió la versión estándar del dispositivo, según su propio relato.

En sus declaraciones, Dania Méndez explicó que más allá del valor material del regalo, lo que realmente le afectó fue la falta de consideración y atención por parte de su expareja. El gesto simbolizaba para ella una falta de entendimiento sobre sus necesidades y preferencias, especialmente en el ámbito profesional, donde el tamaño de la pantalla del teléfono tenía una relevancia significativa.

La influencer expresó su frustración al darse cuenta de que Lorduy se había comprado el iPhone Pro Max para sí mismo y le había dado la versión estándar a ella. Este gesto, en sus propias palabras, fue un claro indicador de que no se encontraba en la relación adecuada.

La reacción de Dania ante el regalo desató una serie de comentarios y opiniones en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su apoyo y solidaridad con la influencer, mientras que otros cuestionaron la importancia que le daba a un regalo material.

Por su parte, Lorduy, al notar la decepción de Dania, sugirió que debería buscar a alguien con más recursos económicos, lo cual generó aún más controversia y críticas hacia el músico por parte de algunos seguidores de la influencer.

"Solo recuerda: Pro = Me quiere, Pro Max = Me ama", “No es lo material, es la acción (de no comprarme lo más caro)”, "Es que amar y querer no es igual querer es pro, amar es max", "He oído cosas tristes pero esto es devastador", "Definitivamente dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros", son algunos de los comentarios de los usuarios en X.