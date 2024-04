Luis Mateus revela las tristezas de sus inicios en el vallenato: "Rompían mis discos"

En el universo del vallenato, donde las notas de acordeón cuentan historias de amor y pasión, la figura de Luis Mateus brilla con un resplandor único. Sin embargo, detrás de su éxito se esconde una historia de lucha contra los prejuicios y el rechazo debido a su origen "No costeño".

El cantante, invitado en Kallenatiando, confesó abiertamente los desafíos que ha enfrentado por no ser "costeño", una etiqueta que algunos consideran indispensable para destacar en el género vallenato.

"Me juzgaron por no ser costeño", reveló Mateus en la entrevista exclusiva con La Kalle. "Decían que un 'cachaco' no podía cantar vallenato. Incluso un periodista reconocido, oriundo de Barranquilla, llegó al extremo de romper mis discos".

Estas críticas no solo afectaron su carrera, sino también su confianza en sí mismo, convirtiendo esta desaprobación en el motivo para destacar en el género musical. El camino hacia el éxito estuvo lleno de obstáculos, desde enfrentar el rechazo de periodistas y locutores hasta lidiar con el escrutinio del público.

Sin embargo, Mateus demostró una determinación inquebrantable y un talento innegable que lo llevó a superar cada adversidad. Con más de 25 años de experiencia musical, el cantante ha consolidado su lugar en la industria vallenata, conquistando corazones con su ritmo romántico y letras sinceras.

Además de su lucha contra los prejuicios, Mateus también ha enfrentado desafíos personales, como el grave accidente en moto que lo dejó al borde de la muerte. Después de seis días en coma y quince años de recuperación, el cantante finalmente ha superado las secuelas físicas.

"Fueron tiempos difíciles, pero estamos bien", aseguró Mateus. "Mi música y el amor de mi esposa han sido mi mayor fortaleza".

La historia de Luis Mateus es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar los obstáculos más difíciles. Su voz, su música y su determinación son un recordatorio de que el talento no conoce límites geográficos ni barreras culturales.

