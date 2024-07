Maluma compartió su rutina diaria ahora que es padre: "Todo cambió"

La llegada de su primera hija, Paris, en marzo pasado ha marcado un antes y un después en la vida del cantante colombianoMaluma. En una reciente entrevista con la revista Allure, el artista compartió cómo la paternidad ha revolucionado su perspectiva de vida y su rutina diaria, revelando una faceta más personal y comprometida.

"Todo cambió desde que nació Paris", confesó Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias. El cantante, conocido por su imagen de chico malo, aseguró que ser papá le encanta y que su hija se ha convertido en su principal motivación. "Me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella", afirmó.

Con más de 64 millones de seguidores en Instagram, el 66% de los cuales son mujeres entre 18 y 44 años, Maluma ha decidido liderar con el ejemplo. "Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, expresó el colombiano.

A pesar de su nueva vida como padre, Maluma no se desprende completamente de su imagen de 'dirty boy'. "No es un secreto que mis fanáticas aman cuando hago mi papel de 'dirty boy'. A mí me gusta y me divierto. Necesito esa chispa en mi vida", reconoció con franqueza.

Maluma habló desde su refugio en las Islas Turcas y Caicos, donde compró una propiedad en 2021. Allí, el artista se desconecta del ajetreo de la vida pública y se convierte en Juan Luis, el hombre que compra aguacates en el mercado local y usa sandalias. "Aquí es donde vengo para desaparecerme. Aquí, simplemente soy Juan Luis", comentó.

Además de su carrera musical, Maluma dedica tiempo a su fundación 'El arte de los sueños', que ofrece a jóvenes colombianos la oportunidad de aprender a bailar, cocinar, cantar y componer. Según Maluma, estas herramientas pueden cambiar la historia de los jóvenes desfavorecidos.

