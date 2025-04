Marcela Reyes contó anécdota con lingotes de oro en un toque: "Me querían pa' otra cosa"

Marcela Reyes, reconocida empresaria colombiana, fue la más reciente invitada del programa 'El Klub' de La Kalle, donde la DJ abrió su corazón para hablar de sus momentos más duros, sus logros personales y un episodio insólito que vivió durante una presentación privada.

Durante la entrevista, Leo Cuervo le recordó la famosa escena que la hizo viral años atrás , tumbando una puerta. Ella, lejos de incomodarse, lo tomó con humor y aseguró que esa “patada” fue el punto de partida para su carrera en ascenso. “Ya van casi siete años desde eso y la gente todavía lo recuerda. Para mí fue una bendición disfrazada” , afirmó entre risas.

Más adelante, Marcela habló de su nueva canción y reflexionó sobre cómo hay personas que pueden irse, pero siempre dejan una huella. En ese punto, confesó que, aunque todas sus relaciones pasadas están superadas, mantiene un lazo especial con DJ Exotic, padre de su hijo, con quien volvió a tener una buena relación después de más de cinco años de distanciamiento.

La paisa confesó que abrirse camino en el mundo de los DJ’s, mayormente dominado por hombres, ha sido un verdadero reto. Contó que ha enfrentado situaciones incómodas e incluso peligrosas, como cuando en México la dejaron encerrada en fiestas por no acceder a insinuaciones indebidas.

Dj Marcela Reyes Dj Marcela Reyes

“Ya sé cómo manejar eso, me bajo, les digo que me siento halagada de que me admiren, pero hasta ahí” , relató. Sin embargo, reveló que la experiencia más extrema ocurrió en Medellín, donde en una fiesta privada intentaron persuadirla ofreciéndole lingotes de oro, una situación que dejó claro hasta dónde algunos estarían dispuestos a llegar: "Me quería pa otra cosa", puntualizó.

Marcela no se dejó intimidar. “Me dijo que todo tenía un precio, pero yo le respondí que me gustan los pollos, el colágeno y el hombre respondió con risa”, relató con humor.

Publicidad

La DJ también desmintió rumores malintencionados sobre el estado de salud de su expareja. “La gente inventa cosas. Que le faltaba una parte íntima... falso. Yo estuve ahí, lo vi, y él está bien. Eso sí, una pierna sigue en recuperación, pero Dios ha hecho lo imposible”.

La DJ Marcela Reyes habló del avance de su ex DJ Exótic tras el accidente en el que casi pierde la vida /Fotos: La Kalle e Instagram @exoticdj

Revive acá la entrevista completa: