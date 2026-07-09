Murió la cantante Bonnie Tyler, conocida por su canción 'Eclipse total del amor'

Hay luto en la música por el fallecimiento de la cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas del pop y el rock de las últimas décadas. La artista, recordada por éxitos como Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache, o en español 'Eclipse Total del Amor', falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde mayo.

La noticia fue confirmada por su familia y su equipo de trabajo mediante un comunicado publicado en la página oficial de la intérprete, en el que solicitaron respeto y privacidad durante este difícil momento.

Bonnie Tyler murió mientras recibía tratamiento

De acuerdo con el comunicado, Bonnie Tyler murió de manera inesperada en un hospital de Portugal, país donde tenía una residencia y donde permanecía bajo tratamiento por la enfermedad que enfrentaba desde hacía varios meses.



"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", señala el mensaje oficial.

Sus allegados también indicaron que próximamente entregarán más información y agradecieron las muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores.

La salud de la cantante había sido motivo de preocupación desde principios de mayo, cuando fue ingresada de urgencia a un hospital de Faro para someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

En ese momento, su equipo informó que la operación había sido exitosa, aunque posteriormente los médicos decidieron inducirla a un coma como parte del proceso para facilitar su recuperación.

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Durante las semanas siguientes se conocieron varias actualizaciones sobre su estado de salud. La familia insistió en que la artista permanecía grave, pero estable, y pidió a los medios de comunicación abstenerse de difundir rumores o información no confirmada que pudiera afectar a sus seres queridos.

La actualización más reciente, publicada el 15 de junio, señalaba que Tyler ya había salido del coma inducido, aunque continuaba en la unidad de cuidados intensivos y su estado seguía siendo delicado.

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¿Quién era Bonnie Tyler y su influencia en el pop y el rock?

Bonnie Tyler, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, nació en 1951 en Neath, Gales. Desde muy joven mostró interés por la música mientras cantaba en la iglesia y, tras dejar sus estudios a los 16 años, comenzó a abrirse camino en la industria musical.

Su carrera profesional despegó luego de ser descubierta por el cazatalentos Roger Bell. Poco después firmó con RCA Records y adoptó el nombre artístico con el que alcanzaría reconocimiento internacional.

Su primer gran éxito llegó con It's a Heartache, pero fue en 1983 cuando alcanzó la cima de su carrera con Total Eclipse of the Heart, una composición de Jim Steinman que se convirtió en un fenómeno mundial y la llevó al primer lugar de las listas musicales tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Gracias a esa canción se convirtió en la primera artista galesa en alcanzar el número uno en el mercado estadounidense.

Reconocimientos y legado

A lo largo de casi cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler consolidó un estilo inconfundible gracias a su potente y característica voz ronca.

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También logró importantes éxitos con canciones como Holding Out for a Hero, incluida en la banda sonora de la película Footloose, y representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 2013 con el tema Believe in Me.

Su carrera le permitió obtener varias nominaciones a los premios Grammy y, en reconocimiento a su aporte a la música, fue distinguida en 2022 por la reina Isabel II. Un año después recibió el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).

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A comienzos de 2026, Total Eclipse of the Heart superó los mil millones de reproducciones en Spotify, demostrando que su legado seguía vigente entre nuevas generaciones de oyentes.

Con su fallecimiento, la música pierde a una de las voces más emblemáticas del pop y el rock, cuya obra continúa siendo parte de la historia de la industria musical a nivel mundial.