¿Paola Jara haría colaboración musical con Yina Calderón?

En una mañana llena de energía y música, Paola Jara, la talentosa cantante colombiana de música popular, visitó el programa El Klub de La Kalle, La Mandamás. Desde su trayectoria en la industria musical hasta sus futuras colaboraciones, Jara compartió detalles íntimos y emocionantes sobre su carrera y vida personal.

Con una carrera que se remonta a sus tempranos años adolescentes, Paola Jara se ha logrado ganar el cariño del público colombiano en el género popular, destacándose como una de las pocas exponentes femeninas en ese campo. Desde compartir escenario con leyendas como Vicente Fernández y Juan Gabriel, hasta consolidarse como una figura destacada en la música popular colombiana, Jara ha cautivado a audiencias con su voz y carisma.

Durante su visita al programa, Paola reveló detalles sobre sus colaboraciones musicales. Entre risas y anécdotas, habló de su más reciente canción en colaboración con Ana del Castillo, bajo la producción de Yohan Usuga.

Sin embargo, no todas las colaboraciones están en su radar. Cuando se le preguntó sobre una posible colaboración con la icónica Shakira, Jara respondió con una mezcla de humor y admiración, dejando claro que sería un sueño hecho realidad trabajar con la superestrella colombiana.

Publicidad

Pero no todo fue música durante la entrevista. Paola Jara también compartió sus pensamientos sobre el empoderamiento femenino en la industria musical, destacando la importancia de unirse como mujeres para crear música significativa. Con un historial de colaboraciones con otras mujeres en la industria, como en el pasado lo hizo con Francy o recientemente con la cantante ecuatoriana Dayanara, Jara reafirmó su compromiso con el empoderamiento y la solidaridad entre colegas.

"Yo pienso que el empoderamiento va más allá de que nos unamos dos mujeres para cantar. Yo ya lo he hecho con Francy, lo acabo de hacer con Dayanara, también lo hice con 'La Chiquis' entonces no es mi primera colaboración con mujeres y lo seguiré haciendo. Me encanta porque soy fiel admiradora de mi género, soy cero envidiosa, soy una mujer super tranquila y me encanta cuando veo tantos valores en las otras mujeres de los cuales yo también puedo aprender". Paola Jara

Además, la cantante reveló sus tres artistas favoritas con las que le encantaría colaborar. Aunque una de ellas ya no está en este plano reconoció que le hubiera gustado mucho cantar a su lado, se trata de Rocío Dúrcal. También dijo que tiene una colaboración pendiente con la mexicana Ana Bárbara y que otro de sus sueños es colaborar con Kany García, destacando su admiración por estas figuras legendarias de la música.

Publicidad

Con su carisma y talento innegables, Paola Jara continúa cautivando al público con su música y personalidad. Su próxima colaboración y sus futuros proyectos prometen seguir elevando su carrera a nuevas alturas en la industria musical.

Paola Jara respondió si en el futuro haría colaboración con Yina Calderón

Durante la entrevista a Paola se le preguntó sobre una posible colaboración con la controversial Yina Calderón, pero Jara dejó la pregunta en el aire, sugiriendo que no lo había considerado aún. "No lo sé, no lo lo he pensado la verdad", respondió de forma cortante.

Hace cerca de un año Yina Calderón dio de qué hablar tras referirse a la relación de Paola Jara y Jessi Uribe de la cual aseguró que no estaba de acuerdo.

Publicidad

La influencer puntualizó que no conocía en persona a Jessi Uribe pero que había logrado compartir en un espacio con la artista, precisamente en la inauguración de una peluquería. En su momento dijo que en este sitio todo fluyó normal y tranquilo, pero luego de eso se encontró con la exesposa del santandereano en uno de los salones del ‘Rey de las extensiones’, lo cual le causó, según sus propias palabras, 'un raye'.

Yina aseguró que nunca comprendió la forma de actuar de la pareja pues pasaron por encima del dolor de un tercero. “Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo... Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad. A mí me propusieron tocar en Medellín y yo no toqué, porque estaba ella. Me fastidia hasta su música”, dijo en una entrevista en el año 2023.

Publicidad

También puedes ver: Programa completo de El Klub 12-04-2024